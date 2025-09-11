Raoul Bova parla per la prima volta dopo la bufera, l’attore confessa: “Per me grande dolore”

Dopo un’estate difficile, Raoul Bova parla per la prima volta della bufera che l’ha investito dopo la fine della storia con Rocio Munoz Morales.

Dopo aver affrontato in silenzio la bufera mediatica che l’ha travolto e che ha cambiato la sua vita privata, Raoul Bova rompe ufficialmente il silenzio parlando per la prima volta della fine della sua lunga storia d’amore con Rocio Munoz Morales con cui ha avuto le figlie Luna e Alma.

L’estate dell’attore è stata alquanto particolare perché non solo ha dovuto affrontare la fine della relazione con Rocio Munoz Morales, conosciuta sul set del film “Immaturi – Il viaggio” ma ha dovuto gestire anche il clamore mediatico provando a proteggere i figli da tutta la situazione.

Più volte, i giornali di gossip hanno immortalato l’attore insieme sia ai figli nati dal matrimonio con Chiara Giordano che con le bambine nate dalla storia con la Morales. Circondato dai suoi affetti più importanti, Bova ha reagito al gossip ed ora ha deciso di parlare per la prima volta.

Le prima parole di Raoul Bova dopo l’addio a Rocio Munoz Morales

Raoul Bova, attualmente sul set di Don Matteo 15 dove è arrivato anche il figlio Francesco che farà il suo debutto televisivo recitando accanto al padre nella fiction di Raiuno interpretando un piccolo ruolo, tornerà in tv su canale 5 con la terza stagione di Buongiorno mamma!, in onda da mercoledì 17 settembre.

Per l’occasione, l’attore ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni spiegando svelando di aver affrontato un momento delicato e difficile a causa della propria vita protagonista di tutte le notizie.

“Sto cercando di affrontare la situazione come sono abituato a fare, con la consapevolezza che nella vita tutto può accadere, e a testa alta, come mi ha insegnato mio padre…Del resto siamo esseri umani…”, ha spiegato l’attore che sarà anche ospite di Verissimo, nelle puntate in onda nel weekend del 13 e del 14 settembre 2025.

L’attore ha spiegato che la situazione è stata ancora più difficile da affrontare per il dolore che ha arrecato a tutta la sua famiglia. “Non è stato sicuramente bello vedere la propria vita privata sbattuta su tutti i social, soprattutto perché ha provocato non soltanto il mio dolore, come potrà immaginare…” ha aggiunto l’attore che ha poi ringraziato Tv Sorrisi e Canzoni per la solidarietà e la delicatezza con cui ha affrontato l’argomento.

Infine, sulla nuova stagione di Buongiorno mamma!, Bova ha detto: “Posso dirvi che questa nuova stagione sarà piena di cambiamenti…”.