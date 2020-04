Come tutti ormai sappiamo si sta avvicinando il giorno della mamma, la festa di tutte le mamme. La data fissata è la seconda domenica di maggio, quindi nel 2020 la Festa della Mamma si celebra il 10 maggio. La scelta di questa giornata di festa permette a tutti di viverla fino in fondo, perché non oberati da impegni di lavoro o di altro genere.

La prima festa della mamma

La prima celebrazione della festa della mamma c’è stata nel 1908. L’ufficializzazione della festa è avvenuta nel 1914 negli Stati Uniti dal presidente Woodrow Wilson, su delibera del Congresso. La data dei festeggiamenti fu stabilita nella seconda domenica di maggio. Alla celebrazione della festa fu associato anche un fiore simbolo: il garofano rosso per le madri in vita ed il garofano bianco per quelle che, invece, non c’erano più.

In Italia dobbiamo aspettare il 1956 per le prime celebrazioni e il 1958 perché Raul Zaccariche la istituzionalizzi. Nel nostro paese si verificò anche qualcosa di particolare che, invece, negli altri paesi non accadde: Don Otello Migliosi, ad Assisi, iniziò anche la celebrazione di tipo religioso che esaltava più che il lato biologico, il ruolo legato alla religione.

Come festeggiare

Festeggiare la festa della mamma è molto importante ed anche in questo periodo di quarantena è possibile farlo grazie ai diversi servizi di piante online. Se anche voi volete degli spunti su quali fiori regalare per la festa della mamma, non bisogna far altro che seguire questo articolo.

Che ne pensate di un bel bouquet di margherite bianche e alstromeria? Le margherite sono fiori semplici come semplice è il sentimento dell’amicizia che lega due persone, per questo regalare fiori semplici come il Bouquet di

Margherite bianche con alstromeria significa dare un peso e valore ad un legame profondo come l’amicizia. Regalare un mazzo di fiori in un giorno qualunque, senza aspettare un’occasione o una ricorrenza in particolare, è un gesto che lascia sicuramente il segno nella persona che lo riceve.

Trovarsi tra le mani un seppur semplice bouquet floreale come il Bouquet di Margherite bianche con alstromeria è un’emozione unica che difficilmente verrà dimenticata. Non può mancare poi la rosa. È il fiore più regalato in assoluto, è il fiore dell’amore e della bellezza per eccellenza e quando lo si regala, si vuole trasmettere sempre un messaggio importante alla persona cui è destinata.

Regalare un bouquet di rose rosa e rosse può avere tante sfumature di significato. La rosa rossa, oltre a simboleggiare l’amore e la passione, incarna anche il significato di ammirazione e rispetto per la persona a cui si regala. La rosa rosa, invece, simboleggia l’amicizia, la lealtà, la sincerità.

Ecco quindi i significati racchiusi in questo bouquet di rose rosa e rosse da inviare a domicilio ad un’amica vera, speciale e unica per mostrarle la propria ammirazione e farle sapere quanto ci tenete a lei. Tante idee per celebrare al meglio il giorno della festa della mamma!