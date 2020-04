Due amiche vincono alla Lotteria grazie all'errore di una di loro.

Due amiche di Canberra, la capitale dell’Australia, hanno vinto un premio di 2,2 milioni di dollari australiani (1,4 milioni di dollari americani) alla lotteria martedì, dopo che uno di loro ha acquistato per errore un biglietto Oz Lotto.

La vincitrice ha spiegato che a turno ogni settimana con la sua amica compra i biglietti. Ma questa volta si è confusa e ne ha comprato uno non nel suo turno. “Non è stato nemmeno il mio turno questa settimana, ho comprato il biglietto per errore pensando che fosse il mio turno. Sono così felice di averlo fatto!”.

Questi ex colleghi condividono i biglietti della lotteria da 20 anni ed è la prima volta che vincono un primo premio in un’estrazione nazionale. “Abbiamo aspettato così tanto una vittoria come questa!”, Ha osservato la donna.

Queste vecchie amico del lavoro hanno una tradizione di risparmio dei loro guadagni annuali da godere a dicembre: “Salviamo sempre i nostri guadagni durante tutto l’anno per un bellissimo pranzo di Natale, e poi ci regaliamo un acquisto”. “Ma questo Natale sarà un po’ diverso!”.

Il fortunato vincitore non sa ancora come spenderà il premio in denaro, ma ha assicurato che sia lei che la sua amica lo useranno “per godersi la pensione” e condividerlo con le loro famiglie.