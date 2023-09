Protesta #JustStopOil a Portsmouth cerca di bloccare il traffico [Video Virale]

INGHILTERRA – Un video diventato virale su Internet mostra come gli attivisti Just Stop Oil hanno organizzato una protesta il 9 settembre, ostacolando il traffico automobilistico a Portsmouth, nel Regno Unito. La registrazione mostra i manifestanti che bloccano la strada e cercando di ostacolare il passaggio delle auto.

Da parte loro, gli autisti hanno deciso di proseguire per la loro strada e hanno spintonato alcuni attivisti. Il motivo della protesta è stato il permesso del governo di rilasciare 100 nuove licenze per la produzione di petrolio e gas.

Attraverso diversi tipi di scioperi, boicottaggi e/o proteste di massa, chiedono ai leader del loro paese di fare una dichiarazione in cui assicurano che bloccheranno immediatamente ogni futura licenza e consenso per la produzione di petrolio e gas.

Just stop oil protesters blocking the road. I really don’t understand these people. #losers #juststopoil #viral #crazy #wtf #juststoptheidiots pic.twitter.com/qsJsXtKz2q

— World Wide Vidz (@wwvidz) September 11, 2023