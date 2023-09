I prezzi dei carburanti continuano a salire, Assoutenti: “No a Bonus Benzina”

I prezzi dei carburanti continuano a salire, con la benzina self service a 1,99 euro al litro e il diesel a 1,91 euro al litro. Per il servizio completo, il prezzo medio della benzina è di 2,122 euro al litro e quello del diesel è di 2,047 euro al litro.

Assoutenti si oppone al bonus benzina proposto dal Governo Meloni per le famiglie in difficoltà, ritenendolo inefficace nel contrastare l’aumento dei prezzi dei carburanti. Il vicepresidente Melluso afferma che i recenti aumenti hanno avuto un impatto significativo sui bilanci familiari e sostiene che il Governo dovrebbe ridurre le accise per alleviare i costi di rifornimento e frenare l’inflazione.

L’aumento dei carburanti potrebbe portare a un’ondata di aumenti dei prezzi in tutti i settori, con conseguenze negative sul reddito e sui consumi delle famiglie. Melluso suggerisce di utilizzare l’extra gettito IVA derivante dall’aumento dei prezzi dei carburanti per intervenire sulle accise.