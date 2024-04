Prezzi dei carburanti in salita: un pieno di benzina costa oltre 7 euro in più rispetto a inizio anno

Rincari pesanti per gli automobilisti italiani

I prezzi dei carburanti continuano a salire senza sosta. Secondo il Codacons, un pieno di benzina oggi costa oltre 7 euro in più rispetto a inizio anno. Un litro di benzina in modalità self costa in media l’8,3% in più, mentre il gasolio è aumentato di circa il 5%.

Aumenti in occasione dei ponti di aprile e maggio

I rincari si verificano proprio in occasione delle partenze degli italiani per i prossimi ponti, e che peseranno su chi deciderà di spostarsi in auto per le festività del 25 aprile e 1 maggio.

Benzina oltre 2,5 euro al litro in autostrada

Assoutenti denuncia che la benzina ha superato la soglia psicologica dei 2,5 euro al litro al servito in autostrada. Su alcune tratte, come la A1 Milano-Napoli e la A21 Torino-Piacenza, la benzina è già stata venduta a 2,539 euro al litro.

Effetti a cascata sui prezzi dei prodotti

Il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso, sottolinea che la corsa dei carburanti rischia di avere effetti pesanti sulle tasche degli italiani. Oltre all’aumento dei costi di rifornimenti, si rischia un effetto domino con rincari a cascata per i prezzi dei prodotti trasportati, a partire dagli alimentari. In Italia, infatti, l’88% delle merci viaggia su gomma.

Le cause dei rincari

Le cause dell’aumento dei prezzi dei carburanti sono molteplici:

Guerra in Ucraina e embargo al petrolio russo

Speculazione sui mercati internazionali

Debolezza dell’euro

Le misure del governo

Il governo italiano ha adottato alcune misure per calmierare i prezzi, come il taglio delle accise, ma queste non sembrano sufficienti.

Cosa fare?

La situazione è preoccupante e richiede un intervento urgente da parte delle istituzioni europee e nazionali. Le proposte più comuni in questi casi sono l’aumento del taglio delle accise, l’introduzione di un tetto al prezzo dei carburanti, gli ncentivi per la mobilità sostenibile.

Di sicuro si dovrà tenere bene in mente l’impatto dei rincari sui settori economici, le proteste degli autotrasportatori, le proposte alternative all’auto privata, il ruolo delle compagnie petrolifere e le strategie per ridurre la dipendenza dal petrolio, se vogliamo uscire da questa crisi.

Conclusione

L’aumento dei prezzi dei carburanti è un problema serio che ha un impatto significativo sulla vita quotidiana degli italiani. È necessario un impegno serio da parte delle istituzioni per trovare soluzioni adeguate.