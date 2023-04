Polizze RC Auto: salgono i premi e le proteste degli automobilisti

Assoutenti riporta che, secondo diverse ricerche di mercato, i premi medi delle polizze Rc auto hanno invertito la tendenza discendente e sono tornati a salire già dalla fine del 2022, contrariamente a quanto previsto dall’Ania. Assoutenti definisce “arcaica” l’analisi dell’Ania sull’andamento del settore assicurativo.

Il presidente Furio Truzzi afferma che molte compagnie di assicurazioni hanno ritoccato al rialzo i listini agli assicurati, registrando punte in alcune regioni del +20% per determinate categorie di automobilisti. Inoltre, l’entrata in vigore di una norma ingiusta obbliga le imprese estere operanti in Italia ad adottare la procedura di risarcimento diretto, che potrebbe portare alla salita dei premi Rc auto del +6% a fine 2023, con una stangata per le tasche degli automobilisti italiani di 605 milioni di euro.

L’Istat registra per la voce “Assicurazioni sui mezzi di trasporto” prezzi in costante crescita: +0,6% su base annua lo scorso gennaio, +1,3% a febbraio e +1,5% a marzo.