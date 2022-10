Pesticidi nei semi di cumino provenienti dall’India

Il ministero della Salute ha emanato un richiamo attraverso il suo portale dedicato agli “Avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori”, per rischio chimico. Questa volta il ritiro ad opera del produttore dai negozi di alimentari e supermercati riguarda due lotti di semi di cumino ‘Jeera Whole’ a marchio Alì Babà per la presenza di pesticidi oltre i limiti di legge.

Il prodotto in questione è venduto in sacchetti da 100 grammi con i termini minimi di conservazione (Tmc) 30/06/2024 e 01/07/2024, corrispondenti ai numeri di lotto. I semi di cumino richiamati sono stati prodotti dall’azienda Alì Babà in India e commercializzati in Italia dall’impresa Fresh Tropical by Jawad Srl. A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare i semi di cumino con i termini minimi di conservazione indicati e restituire il prodotto al punto d’acquisto.