Papa Francesco annulla udienza per un “forte raffreddore”

Papa Francesco ha annullato una delle sue udienze giovedì e non ha letto diversi discorsi in altri incontri che si sono svolti a causa di un “forte raffreddore“. Il programma del Sommo Pontefice per questa giornata prevedeva tre udienze individuali e tre incontri di gruppo. In due degli incontri di gruppo si è astenuto dal pronunciare i testi che aveva preparato. Pertanto, ha fatto distribuire copie stampate delle sue dichiarazioni e non le ha lette ad alta voce.

La terza, prevista per essere l’ultima della giornata, e che era prevista con un gruppo di giovani italiani, è stata completamente annullata. Questa situazione suggerisce che la salute del papa è peggiorata nel corso della mattinata tanto da non poter affrontare in pubblico il suo raffreddore nel pomeriggio.

La salute di Papa Francesco è stata relativamente buona negli ultimi tempi, a parte un disturbo al ginocchio di lunga data che lo ha costretto a usare un bastone e una sedia a rotelle. Tuttavia, il Washington Post riferisce che il papa ieri ha presentato ripetuti episodi di tosse durante la funzione da lui presieduta per il mercoledì delle Ceneri in una chiesa di Roma. Inoltre, ha scelto di non partecipare alla tradizionale processione che apre il tempo quaresimale.