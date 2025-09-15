Oroscopo: due segni non avranno scampo. I transiti di settembre li metteranno al tappeto. Non avranno soldi, gioia né amore

Brutta settimana quella che aspetta questi due particolari segni zodiacali, che dovranno vedersela con l’ira delle stelle.

Settembre si apre con un cielo che non fa sconti a nessuno, emozioni contrastanti, energie altalenanti e sfide improvvise metteranno alla prova molti segni. Sarà una settimana in cui bisogna fare i conti con realtà concrete e obblighi, senza però perdere la capacità di sognare e immaginare.

Alcuni dovranno affrontare ostacoli pesanti, con ripercussioni su lavoro, relazioni e risorse personali, saranno due i segni in particolare a vedersela brutta. Questa seconda settimana di settembre potrebbe essere per qualcuno la peggiore di tutto l’anno, meglio fare attenzione alla guida astrale.

La settimana peggiore per le stelle

ARIETE vive una spinta importante nei giorni 9 e 10 del mese, quando la Luna nel segno favorisce energia e voglia di farsi avanti. TORO vedrà la settimana crescere con gradualità, fino a momenti di centratura e chiarezza massime tra l’11 e il 12 grazie alla Luna nel segno.

GEMELLI partono lenti ed emotivi, ma il ritmo accelera presto, Saturno retrogrado propone sfide che richiedono maturità, soprattutto per chi ha raggiunto i 30 anni. CANCRO sente forte il bisogno di sicurezza e la Luna in Toro regala momenti di condivisione e certezze, cercando di dare concretezza ai propri sogni.

LEONE ritrova una maggiore stabilità, anche se alcune vecchie tensioni restano in agguanto, ancora protagonista la Luna in Toro, che porta con sé concretezza. VERGINE beneficia dell’energia del Sole nel proprio segno, ritrovando equilibrio e chiarezza interiori, mentre Saturno, ancora in grande opposizione questa settimana, può generare pressione.

BILANCIA ritrova un equilibrio tra doveri e leggerezza, con gli astri che invitano a chiudere ciò che non funziona, regalando chiarezza e momenti di stabilità emotiva. SCORPIONE parte in silenzio ma stimola scelte affettive importanti, conviene però liberarsi del superfluo, meno drammi e più verità diventano la chiave del successo.

SAGITTARIO prova emozioni intense l’8, ma dal 9 torna a muoversi con più leggerezza, ma pazienza e lucidità saranno indispensabili, meglio non forzare la mano. ACQUARIO ritrova respiro e voglia di movimento nel weekend con la Luna in Gemelli, valorizzando le proprie risorse, senza sprechi e ricaricando le energie.

CAPRICORNO e PESCI affrontano la settimana più difficile, metteranno sotto pressione emozioni e abitudini consolidate, le stelle richiedono disciplina, introspezione e gestione attenta delle risorse. Ogni passo va calcolato con cura e le relazioni e la stabilità emotiva sono sottoposte a prove importanti, solo con pazienza e riflessione potranno superare ostacoli e ritrovare sicurezza.