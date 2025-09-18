Oroscopo, attenzione a questi segni: sono i più bugiardi dello zodiaco

Secondo l’astrologia alcuni segni zodiacali sono più inclini a mentire per gioco o autodifesa. Ecco di quali parliamo

L’astrologia continua ad affascinare per la sua capacità di offrire un’interpretazione alternativa del carattere e dei comportamenti umani. Tra le tematiche più discusse vi è la tendenza a mentire, un aspetto che, secondo le stelle, varierebbe notevolmente da segno a segno.

Alcuni segni zodiacali mostrano una maggiore inclinazione a distorcere la realtà, sia con piccole bugie bianche sia con menzogne più complesse. Di seguito, la classifica aggiornata dei segni zodiacali più bugiardi, approfondita con le caratteristiche distintive di ciascuno.

I segni zodiacali più bugiardi

Al vertice della lista si collocano i Gemelli (21 maggio – 20 giugno), governati da Mercurio, il pianeta della comunicazione. Questo segno d’aria è noto per la sua duplice natura e la capacità di modulare il proprio racconto in base alle circostanze. I Gemelli padroneggiano l’arte della parola, riuscendo a costruire storie così convincenti da rendere difficile discernere la verità dalla menzogna. Non si tratta tanto di bugie patologiche, quanto di una tendenza a mentire per gioco, per evitare imbarazzi o semplicemente per divertimento. La loro flessibilità mentale li rende particolarmente predisposti a manipolare la realtà, adattando il racconto al contesto senza troppi scrupoli.

Al secondo posto si trova lo Scorpione (23 ottobre – 21 novembre), segno d’acqua caratterizzato da un’aura di mistero e riservatezza. Gli Scorpioni sono abili nel celare la verità, utilizzando le bugie come strumento per mantenere il controllo e proteggere le proprie vulnerabilità. Le loro menzogne non nascono dal desiderio di ingannare per gioco, ma piuttosto dalla necessità di tutelare emozioni profonde e intime. Sono ottimi nel costruire reti di bugie complesse e difficili da smascherare, il che li rende particolarmente scaltri e cauti nelle relazioni interpersonali. Recenti oroscopi sottolineano come la sensibilità innata dello Scorpione lo porti a riflettere intensamente sulle proprie emozioni, usando la manipolazione della verità anche come forma di autodifesa.

Al terzo posto troviamo i Pesci (19 febbraio – 20 marzo), noti per la loro spiccata sensibilità e immaginazione. La loro tendenza a evadere dalla realtà attraverso sogni ad occhi aperti li porta spesso a raccontare piccole menzogne, soprattutto per sfuggire a situazioni difficili o dolorose. Non si tratta di inganni volti a manipolare gli altri, ma piuttosto di un meccanismo di protezione personale. I Pesci possono arrivare persino a convincersi delle proprie bugie, confondendo il confine tra realtà e fantasia.

La Bilancia (23 settembre – 22 ottobre) occupa il quarto posto per la sua forte avversione ai conflitti. Per mantenere la pace nelle relazioni, i nati sotto questo segno possono ricorrere a bugie di circostanza, spesso di natura benevola. Il loro obiettivo principale è evitare discussioni o tensioni, privilegiando il quieto vivere rispetto alla verità nuda e cruda. Le bugie della Bilancia sono solitamente innocue e raramente generano danni, rappresentando piuttosto un tentativo di preservare l’equilibrio emotivo e sociale.

L’Acquario (20 gennaio – 18 febbraio) è un segno che ama sfidare le convenzioni e rifiuta di essere ingabbiato in schemi fissi. Governato da Urano, il pianeta dell’innovazione, l’Acquario può ricorrere a bugie intellettuali per sostenere le proprie idee o per evitare imposizioni. La sua mente proiettata verso il futuro lo spinge a distorcere la realtà attuale per adattarla ai suoi ideali, utilizzando l’inganno come strumento per preservare la libertà personale, più che per motivi emotivi.