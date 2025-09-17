Oroscopo: attenti a Mercurio, potrebbe farvi parlare senza riflettere e rovinare anche il matrimonio più saldo

Per questi segni zodiacali sarà una settimana a cui fare davvero molta attenzione. Ecco che cosa potrebbe succedere

Ci avviciniamo agli ultimi giorni della Luna calante, in attesa della spettacolare eclissi di Sole prevista per la sera del 21 settembre. Questo mese si è rivelato particolarmente intenso, sia sul piano personale che collettivo, con un susseguirsi di notizie che alimentano un clima di apprensione.

Tuttavia, i cambiamenti planetari in arrivo potrebbero offrire una tregua: il 18 settembre Mercurio entra in Bilancia, il 19 Venere passa in Vergine e il 22 è la volta di Marte in Scorpione. Un ritmo degli eventi che, ci si augura, possa rallentare per consentire una riflessione più serena.

Previsioni segno per segno: tra sfide e nuove energie

Ariete: Dopo due settimane cariche di energia, molti Ariete avvertono la sensazione di un salto nel vuoto. È importante saper attendere: i frutti di quanto seminato si riveleranno col tempo.

Toro: Si riscopre una forza interiore ritenuta perduta. Nonostante alcune situazioni ancora irrisolte, cresce il coraggio e la voglia di mettersi in gioco, con nuove relazioni all’orizzonte.

Gemelli: Con il Sole e Mercurio in Vergine, l’umore può risultare irritabile, ma questa tensione è solo passeggera e potrebbe stimolare azioni efficaci. È tempo di esprimersi con chiarezza.

Cancro: Lunedì e martedì saranno giorni chiave, con iniziative importanti in partenza e incontri fortunati, anche in amore. L’entusiasmo per il futuro torna protagonista.

Leone: Dopo alcuni momenti di irritazione, è fondamentale affermare il proprio rispetto. Con un po’ di strategia e calma, si possono ribaltare situazioni a proprio favore.

Vergine: La settimana parte con buone notizie e l’umore instabile si stabilizzerà presto. Gli sforzi compiuti dall’estate porteranno risultati significativi.

Bilancia: Nuove iniziative decollano con vigore. L’inizio della settimana sarà ricco di adrenalina, con il desiderio di comunicare sentimenti profondi.

Scorpione: La settimana si apre con ottime prospettive, grazie a notizie positive e accordi. Ma attenzione: dopo questi ultimi giorni di ritmo gestibile, gli impegni aumenteranno. Le relazioni nate nell’ultimo anno sono a un bivio decisivo.

Sagittario: Con la fine della Luna calante, torna l’equilibrio tanto atteso, soprattutto per le terze decadi. Le difficoltà di settembre si stanno dissolvendo, lasciando spazio a nuove alleanze.

Capricorno: L’inizio settimana è molto energico. Nonostante qualche complicazione, i Capricorno sapranno destreggiarsi bene, ottenendo ottimi risultati e recuperando ciò che temevano perduto.

Acquario: Arrivano stimoli positivi, anche da nuove conoscenze. È il momento di aprirsi a nuove opportunità lavorative, affettive e di vita, con cambiamenti importanti in vista.

Pesci: Nonostante le difficoltà mentali di settembre, molti Pesci raccolgono buoni frutti che miglioreranno nei prossimi mesi. L’inizio settimana può essere nervoso, ma la fortuna è dalla loro parte: niente rinvii.

Eclissi di Sole del 21 settembre: un evento raro e poco visibile in Europa

Il 21 settembre 2025, giorno dell’Equinozio d’Autunno, si verificherà una quarta eclissi di Sole nell’anno, evento astronomico di grande interesse. Tuttavia, questa eclissi sarà visibile quasi esclusivamente nell’emisfero australe, toccando solo alcune aree della Nuova Zelanda, isole del Pacifico e l’Antartide. Per l’Europa e l’Italia, quindi, l’evento non sarà osservabile, ma la sua importanza rimane notevole per la comunità scientifica e per gli appassionati di astronomia.

Un’eclissi solare si verifica quando la Luna si interpone tra Terra e Sole, oscurando parzialmente o totalmente la luce solare in alcune aree. Nel caso del 21 settembre, l’eclissi sarà parziale e la totalità interesserà soltanto una ristretta fascia geografica del pianeta. Questo genere di fenomeni sono rari e molto studiati perché consentono approfondimenti sulla corona solare e altri aspetti astronomici.

Dopo una prima parte di settembre contrassegnata da eventi intensi e a tratti destabilizzanti, questa settimana segna quindi un momento di transizione, sia in cielo che sulla Terra, con la possibilità di osservare da vicino le dinamiche planetarie e, per pochi fortunati, un raro spettacolo celeste.