Oroscopo, amore in crisi e stress alle stelle: la prossima settimana sarà un incubo per questo segno

La settimana dal 15 al 21 settembre si apre con un quadro astrologico ricco di sorprese e dinamismo per molti segni zodiacali.

Tra questi, lo Scorpione si conferma in vetta alla classifica, protagonista di giorni entusiasmanti e ricchi di opportunità.

Al contrario, l’Ariete dovrà affrontare alcune difficoltà e imprevisti, richiedendo una gestione più paziente e riflessiva delle situazioni.

Oroscopo settimanale 15-21 settembre 2025: classifica e previsioni

1. Scorpione: Il segno dello Scorpione si prepara a vivere una settimana particolarmente positiva. La ripresa della routine lavorativa e familiare non sarà un peso, bensì un’occasione per esprimere al meglio la propria energia e capacità comunicativa. Grazie a una maggiore leggerezza e entusiasmo, gli Scorpioni potranno stringere nuove amicizie e consolidare contatti professionali importanti. La settimana è costellata da eventi sociali e occasioni per emergere, mentre il weekend promette sorprese in amore, soprattutto per chi tende alla timidezza. È consigliabile però prestare attenzione a qualche lieve stanchezza fisica che potrebbe influire sull’umore.

2. Pesci: Energia positiva e voglia di sperimentare caratterizzano il periodo dei Pesci. Tra impegni pratici e momenti di relax, riusciranno a bilanciare bene le attività quotidiane con il bisogno di svago. Le opportunità non mancheranno, anche sul fronte lavorativo con incarichi stimolanti. Attese risposte importanti porteranno sollievo, anche se qualche nostalgia per le vacanze appena terminate potrebbe farsi sentire.

3. Cancro: È tempo di nuovi inizi e di lasciarsi alle spalle il passato. Le opportunità saranno al centro della scena, specie per chi desidera una promozione o un riconoscimento professionale. L’investimento in formazione sarà fondamentale per chi cerca lavoro o vuole migliorarsi. In amore, incontri inaspettati e passioni improvvise animeranno la vita sentimentale.

4. Gemelli: Dopo un periodo di incertezze, i Gemelli troveranno stimoli e nuove occasioni. Giornate particolarmente favorevoli saranno martedì e venerdì, ideali per portare avanti progetti e consolidare relazioni. Attenzione alla salute, con possibili disturbi legati alla schiena o alla pressione: è importante non trascurare il riposo.

5. Sagittario: L’entusiasmo iniziale aiuterà a gestire gli impegni con spirito positivo. Un recente evento ha aumentato la maturità e la consapevolezza. È però necessario trovare un equilibrio tra lavoro, studio e vita sociale per evitare stanchezza eccessiva.

6. Vergine: Determinazione e produttività saranno le parole chiave. La grinta mostrata attirerà l’attenzione, anche sul piano sentimentale, dove la passione sarà intensa per le coppie. I single potranno gettare le basi per incontri importanti, mentre l’arrivo della stagione fredda invita a rinnovare il guardaroba, trasformando lo shopping in un momento di piacere.

7. Toro: Settimana vivace e ricca di emozioni, con voglia di avventure e flirt. Il periodo estivo lascia spazio a nuove attenzioni e possibilità in amore. Anche sul lavoro, la creatività sarà la carta vincente, e chi cerca occupazione potrà ricevere offerte interessanti, anche part-time o temporanee.

8. Acquario: L’intensità e la voglia di crescita caratterizzano questo segno. Sarà importante prendere decisioni strategiche e confrontarsi con esperti per migliorare la carriera. In amore, la serenità sarà protagonista, senza particolari ostacoli.

9. Capricorno: Dopo mesi di incertezze, cresce il desiderio di cambiamento. Potrebbero emergere dubbi sulle scelte passate, ma non mancherà il sostegno di persone vicine. Sul lavoro si aprono possibilità per nuove ricerche o affari legati alla casa. In amore, le coppie consolideranno l’armonia, mentre i single dovranno avere pazienza.

10. Bilancia: L’inizio settimana appare lento e faticoso, con stanchezza e demotivazione. Da metà settimana però tornerà la carica e la voglia di ripartire, con il weekend che offrirà momenti di passione e felicità. Ottimo momento per riprendere abitudini salutari.

11. Leone: La settimana sarà dominata da numerose incombenze tra lavoro, casa, famiglia e studio. Nuove responsabilità richiederanno di imparare a delegare e a gestire meglio i compiti. L’orgoglio potrebbe spingere a critiche eccessive verso chi è vicino: attenzione a non compromettere rapporti importanti.

12. Ariete: Gli imprevisti metteranno alla prova la capacità di adattamento. La calma e il metodo saranno fondamentali per non farsi sopraffare dall’ansia. È probabile un ripensamento su abitudini consolidate, soprattutto in amore dove si cercherà maggiore sicurezza e conferme sentimentali. In ambito lavorativo e scolastico, invece, si profilano traguardi importanti.