Nutella riduce le dimensioni dei suoi barattoli ma mantiene lo stesso prezzo.

Nutella annuncia un cambio importante nei suo barattoli. I fan del cioccolato ora dovranno accontentarsi di una porzione un po’ più piccola di Nutella. Almeno in Belgio dove è rimbalzata la notizia che la “Ferrero”, casa madre di uno dei prodotti dolciari più gettonati a livello mondiale, prevede di ridurre le dimensioni delle sue confezioni.

I vasi da 975 grammi ne conterranno “solo” 900, mentre quelli da 750 grammi passeranno a 700. Il prezzo, nel frattempo, rimarrà lo stesso.

Un piccolo trucco commerciale per vendere una quantità minore allo stesso prezzo.

I consumatori dovranno, quindi, presto pagare qualcosa in più per un tramezzino a base della gustosa crema a base di nocciole e cacao.

Allora perché non aumentare il prezzo dei vasi classici?

Per Ferrero questa decisione era necessaria. Il prezzo degli ingredienti, come nocciole e cacao, è aumentato notevolmente negli ultimi anni, rendendo più costoso produrre la crema spalmabile più famosa.

Gli specialisti di marketing ricordano che questo è un trucco abbastanza comune. Un prodotto più costoso è una barriera psicologica per molti clienti. Poiché il prezzo è lo stesso e diminuisce solo la confezione, molti consumatori non noteranno la differenza. Ma quelli più attenti si sentiranno, come dire, “ingannati“.

Non è chiaro, rileva Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, se la scelta sarà su scala globale e riguarderà anche le confezioni vendute in Italia.