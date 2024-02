Milano Fashion Week: “The Queen’s Hat”, la Mostra di Cappelli di Alta Moda a Palazzo Visconti

La settimana della moda di Milano (dal 16 al 18 febbraio) inizierà con un evento straordinario, la mostra di cappelli di alta moda chiamata “The Queen’s Hat” presso Palazzo Visconti.

L’evento, organizzato da Gabriella Chiarappa, presenterà una selezione diprovenienti da tutto il mondo e ospiterà tavole rotonde, masterclass e un party esclusivo per premiare i migliori cappelli. La mostra celebra l’importanza dei cappelli come simbolo di stile e personalità e include una sezione speciale dedicata alla. L’evento anticipa la Milano Fashion Week e promette di essere un’esperienza internazionale di eleganza e raffinatezza.

La Milano Fashion Week, o Settimana della Moda di Milano, è uno degli eventi più importanti nel mondo della moda. Si tratta di una serie di sfilate di moda che si svolgono due volte l’anno a Milano, in Italia. Durante la Milano Fashion Week, i più rinomati stilisti italiani e internazionali presentano le loro collezioni per la stagione successiva. L’evento attira una vasta gamma di professionisti del settore, tra cui giornalisti, acquirenti, celebrità e influencer, che partecipano alle sfilate per scoprire le ultime tendenze e stabilire nuove collaborazioni. La Milano Fashion Week è considerata una delle quattro principali settimane della moda al mondo, insieme a Parigi, Londra e New York.