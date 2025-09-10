Il trucco del Bonus elettrodomestici: non perderti il codice sconto che ti fa risparmiare centinaia di euro

Ecco il trucco per sfruttare al meglio il Bonus Elettrodomestici, basta usare il codice sconto corretto per risparmiare subito.

Settembre è arrivato e con lui arriva anche un bonus che, a quanto pare, potrebbe far risparmiare centinaia di euro sugli acquisti di elettrodomestici. Ma come spesso accade, tra annunci, decreti e piattaforme online, la strada per ottenerlo è più complessa di quanto sembri a prima vista.

Il cosiddetto “bonus elettrodomestici” nasce con l’obiettivo chiaro di sostenere le famiglie nell’acquisto di apparecchi ad alta efficienza energetica per aggiornare gli ambienti di casa. Il decreto interministeriale è già stato firmato, ma restano da definire i dettagli operativi, in particolare la modalità con cui verrà erogato il voucher.

Il meglio del Bonus Elettrodomestici

La misura, valida esclusivamente per il 2025, dispone di un fondo di circa 50 milioni di euro, da erogare fino a esaurimento. Questo crea un’urgenza, chi non agirà rapidamente rischia di perdere l’opportunità, soprattutto considerando che gli elettrodomestici coperti dal bonus saranno quelli ad alta efficienza energetica.

Il bonus copre il 30% della spesa, fino a 100 euro, ma può arrivare a 200 euro per chi ha ISEE inferiore a 25.000 euro. Inoltre, solo un apparecchio per nucleo familiare potrà beneficiare del voucher, e il nuovo elettrodomestico dovrà essere di classe energetica superiore rispetto al precedente.

Il codice sconto si otterrà tramite la piattaforma PagoPA, inserendo dati personali e ISEE, in modo da ricevere un voucher nominativo e con scadenza definita. Solo dopo la presentazione del codice al venditore e la conferma dell’acquisto, la somma verrà rimborsata direttamente nelle tasche dei contribuenti che lo hanno richiesto.

Gli elettrodomestici acquistabili dovranno essere prodotti nell’Unione Europea e rispettare precise classi energetiche: lavatrici, lavasciuga e forni devono essere almeno classe A. Per altre categorie abbiamo cappe in classe B, lavastoviglie e asciugatrici in classe C, frigoriferi e congelatori in classe D, spingendo verso apparecchi più efficienti.

L’acquisto sarà consentito solo presso rivenditori registrati sulla piattaforma, con attività certificate e iscritti al portale per la gestione dei rifiuti elettronici (Raee). Solo a conclusione del periodo di diritto di recesso da parte del cliente, il venditore riceverà il rimborso attraverso PagoPA, previa presentazione della documentazione richiesta.

In sintesi, il bonus elettrodomestici offre un vantaggio concreto, ma richiede attenzione e rapidità. Il codice sconto non è automatico, i requisiti sono precisi e i fondi limitati. Chi vuole approfittarne dovrà seguire con cura le istruzioni e muoversi tempestivamente, perché dietro l’apparente semplicità si nasconde una corsa contro il tempo.