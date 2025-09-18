Il Paradiso delle Signore anticipazioni fino al 19 settembre: la scelta (improvvisa) di Caterina manda tutti nel caos

Settimana ricca di emozioni e colpi di scena tra matrimoni, segreti svelati e nuovi personaggi nella Galleria Milano Moda

La decima stagione de Il Paradiso delle Signore torna su Rai 1 con una settimana ricca di colpi di scena, nuovi intrecci e personaggi al centro di appassionanti vicende.

Tra matrimoni imminenti, segreti svelati e la presentazione di un romanzo, le trame si intrecciano con emozioni e tensioni che coinvolgono gli abitanti della Galleria Milano Moda e non solo.

Adelaide e Marcello: un matrimonio tra sorprese e tensioni

A Villa Guarnieri si diffonde la notizia dell’imminente matrimonio tra Adelaide e Marcello, una notizia che scuote profondamente Odile, Marta e Umberto. Questo evento apre la settimana con un’atmosfera di fermento e aspettative. Nel frattempo, Rosa svela alle veneri di aver scritto un romanzo intitolato “Nata sotto il segno di Venere”, e Roberto già progetta come coinvolgere il personale del Paradiso nella presentazione, affidando ad Agata il compito di disegnarne la copertina. La novità di Rosa rappresenta un punto di svolta per la trama, catturando l’attenzione di tutte.

Parallelamente, Fulvio trova il coraggio di confessare la verità a Caterina, che chiede aiuto a don Saverio per trovare un impiego, mentre Elvira è preoccupata per la tosse persistente del piccolo Andrea. Al Circolo, Odile fa un incontro misterioso che porterà a un evento inaspettato, gettando le basi per un intreccio intrigante che si sviluppa nei giorni successivi.

Rosa riceve un invito importante che potrebbe segnare una svolta nel suo percorso. Odile manifesta dubbi sulla scelta di Umberto riguardo al nuovo stilista Ettore, e tra Agata e Roberto si accende un acceso dibattito sulla copertina del libro di Rosa, che però si avvia verso una soluzione condivisa. Fulvio ha finalmente detto tutta la verità a Caterina, ma lei continua a nascondere un segreto che potrebbe avere ripercussioni sulla loro relazione. Nel frattempo, Concetta condivide con Elvira un rimedio per calmare la tosse di Andrea, mentre un gradito ospite fa ritorno a casa Puglisi. Al ricevimento organizzato da Adelaide a Villa Guarnieri, Rosa e Marcello riescono a scambiarsi qualche parola, sotto lo sguardo vigile e forse sospettoso di Umberto.

Giovedì 18 settembre la notizia del matrimonio tra Adelaide e Marcello suscita entusiasmo tra le veneri, ma fa riflettere Rosa, che confida ad Elvira di aver preso una decisione importante. L’attesa per la presentazione del romanzo di Rosa cresce, mentre le assenze di Elvira dal Paradiso a causa della cura del piccolo Andrea iniziano a creare problemi organizzativi. Su suggerimento di Agata, Irene decide di contattare Caterina per integrarla nel gruppo delle veneri, un’idea che potrà concretizzarsi solo con l’aiuto di Fulvio. Nel frattempo, Agata e Mimmo vengono premiati per il loro impegno al lavoro, ma mentre Agata appare soddisfatta, Mimmo sembra contrariato. A chiudere la giornata, Ettore effettua una telefonata misteriosa che lascia presagire sviluppi importanti.

Venerdì 19 settembre, dopo una discussione tra Elvira e Luisa, si registra un riavvicinamento che placa gli animi in casa Amato, anche se la tosse di Andrea persiste. La presentazione del romanzo di Rosa, alla quale partecipano le veneri e anche Tancredi – che ha recentemente compiuto un gesto inatteso nei confronti della Galleria Milano Moda – si rivela un momento di grande successo. Irene riesce a convincere Caterina ad accettare il lavoro come venere, alleviando così la pressione sul gruppo. Il successo del libro stimola Roberto a proporre a Rosa un nuovo progetto professionale, che però metterà la giovane protagonista di fronte a una scelta difficile.