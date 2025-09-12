Grande Fratello, Simona Ventura stravolge tutto: “Ci saranno solo…”

“(…) Sarà un GF delle storie di vita, di resilienza, fatto di persone vere, che hanno qualcosa da dire. (…) Siamo andati a cercare proprio le storie più belle, emozionanti, toccanti“, queste le parole di Simona Ventura al sopracitato settimanale. La conduttrice ha poi spiegato come lei non cercherà di “indurre niente”, chiarendo come ritiene che la cosa migliore sia che le dinamiche nella casa si sviluppino in modo naturale, lei non lo ritiene necessario. Un’altra grande differenza rispetto alle ultime edizioni del Grande Fratello, dove si è assistito a ingressi presumibilmente studiati ad hoc proprio per forzare dinamiche e triangoli amorosi.

La Ventura ha poi raccontato di aver sentito Alfonso Signorini, che è un suo caro amico, che l’ha molto supportata per questa grande avventura televisiva che si appresta a vivere. Dunque il Grande Fratello dovrebbe tornare a essere quello delle prime edizioni, dove i trascorsi dei concorrenti non erano conosciuti e la partecipazione a un reality televisivo rappresentava una sorta di riscatto.