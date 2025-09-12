Grande Fratello, Simona Ventura stravolge tutto: “Ci saranno solo…”

Il reality sta per tornare in onda con la famosa conduttrice e sarà completamente rivoluzionato, il programma non sarà più lo stesso
Il Grande Fratello è pronto a tornare in televisione, la prima puntata sarà il prossimo 29 settembre su Canale 5 e intanto cresce a curiosità di sapere come sarà la nuova versione del reality, che sarà condotto da Simona Ventura.
E’ stata proprio la conduttrice ad anticipare alcune importanti novità che riguarderanno il programma, l’ha fatto in un’intervista al settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni, spiegando come ha deciso di cambiare il GF rispetto alle precedenti edizioni. C’è chi parla di un vero e proprio stravolgimento, una rivoluzione che, però, potrebbe piacere al pubblico.
Come sarà il Grande Fratello di Simona Ventura? Le anticipazioni
Simona Ventura si è detta molto emozionata per questa nuova avventura televisiva che, di fatto, sancisce un suo ritorno definitivo a Mediaset. Era arrivata come opinionista de L’Isola dei Famosi, condotta da Veronica Gentili e adesso sarà al timone di uno dei reality più famosi del piccolo schermo.
Super Simo, però, condurrà un Grande Fratello molto diverso dai precedenti, come prima cosa il cast sarà interamente sconosciuto, non ci sarà alcun personaggio riconducibile a reality o ad attività sui social che abbiano un discreto seguito. Quest’anno il reality compirà 25 anni e proprio in vista di quest’occasione si è deciso per un “ritorno alle origini”. I protagonisti saranno sconosciuti, scelti attraverso i tradizionali casting e la durata sarà ridotta a 100 giorni.
“(…) Sarà un GF delle storie di vita, di resilienza, fatto di persone vere, che hanno qualcosa da dire. (…) Siamo andati a cercare proprio le storie più belle, emozionanti, toccanti“, queste le parole di Simona Ventura al sopracitato settimanale. La conduttrice ha poi spiegato come lei non cercherà di “indurre niente”, chiarendo come ritiene che la cosa migliore sia che le dinamiche nella casa si sviluppino in modo naturale, lei non lo ritiene necessario. Un’altra grande differenza rispetto alle ultime edizioni del Grande Fratello, dove si è assistito a ingressi presumibilmente studiati ad hoc proprio per forzare dinamiche e triangoli amorosi.
La Ventura ha poi raccontato di aver sentito Alfonso Signorini, che è un suo caro amico, che l’ha molto supportata per questa grande avventura televisiva che si appresta a vivere. Dunque il Grande Fratello dovrebbe tornare a essere quello delle prime edizioni, dove i trascorsi dei concorrenti non erano conosciuti e la partecipazione a un reality televisivo rappresentava una sorta di riscatto.