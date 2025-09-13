Grande Fratello, dopo Buonamici un’altra giornalista come opinionista del reality

Simona Ventura sceglie una giornalista come opinionista del Grande Fratello: ecco chi arriva nello studio del reality dopo Cesara Buonamici.

Tutto pronto per la nuova edizione del Grande fratello che torna in onda, da lunedì 29 settembre, non solo con una nuova conduzione, ma anche con tante novità che, di fatto, riportano al passato ricordando le prime, storiche edizioni del GF. Dopo le ultime edizioni con concorrenti misti ovvero con vip e nip scelti da Alfonso Signorini e la sua squadra di autori, il Grande Fratello riparte da Simona Ventura che, dopo aver reso un vero successo l’Isola dei Famosi, è pronta a riportare ai fasti del passato anche il padre di tutti i reality.

Le novità più importanti riguardano il ritorno ai concorrenti nip che entreranno tutti insieme escludendo la possibilità di ingressi in corsa come, invece, è accaduto durante le edizioni di Alfonso Signorini e il ritorno alla votazione solo attraverso gli sms escludendo la possibilità di poter votare con le mail.

Un’altra novità riguarda, poi, la durata: addio ai sei ed interminabili mesi perché il reality durerà solo 100 giorni come accadeva nelle prime edizioni. Ciò che, tuttavia, non cambia è la presenza degli opinionisti in studio.

Simona Ventura come Alfonso Signorini: al Grande Fratello arriva un’altra giornalista

Nel corso delle edizione del Grande Fratello che ha condotto, Alfonso Signorini ha sorpreso sempre il pubblico non solo con la scelta dei concorrenti, ma anche con quella delle opinioniste. Tra i nomi che hanno sorpreso tutti scatenando anche le reazioni del web ci sono sicuramente quelli di Sonia Bruganelli, Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi.

In particolare, la presenza della giornalista del Tg5 ha spiazzato i telespettatori che, però, con il tempo, hanno apprezzato la sua schiettezza e la sua capacità di leggere le varie situazioni sempre con eleganza. Simona Ventura avrebbe così deciso di seguire la stessa strada scegliendo come opinionista Alessandra Viero.

Volto di Quarto grado accanto a Gianluigi Nuzzi a cui Mediaset ha scelto di affidare il pomeriggio di canale 5 con il nuovo programma “Dentro la notizia”, Alessandra Viero, nel corso dell’estate, ha condotto Pomeriggio 5 News sostituendo Myrta Merlino.

Secondo Amedeo Venza, sarebbe proprio lei l’opinionista scelta per la nuova edizione del Grande Fratello: “Alessandra Viero, giornalista di Rete 4, è la prima opinionista del nuovo Grande Fratello…”, fa sapere l’esperto di gossip.

In studio, inoltre, stando ad un’indiscrezione esclusiva di Davide Maggio, potrebbero esserci anche tre ex concorrenti del Grande Fratello per commentare ciò che accadrà ai nuovi inquilini.