GP Spagna Streaming Gratis F1 2022 Alternativa TV: dove vedere Oggi Partenza Gara Ferrari

Tutto da vedere in diretta streaming il Gran Premio di Spagna sul circuito di Barcellona-Montmeló, sesta gara del mondiale di Formula 1 stagione 2022. La Ferrari comanda tutte le classifiche dopo cinque gran premi: Leclerc in vetta con 104 punti davanti al campione iridato Max Verstappen (Red Bull) con 85, 157 punti nella classifica Team F1 Costruttori davanti alla Red Bull che segue con 151 punti.

Un venerdì all’insegna della Ferrari, ma tutto è ancora da definire. Leclerc su F1-75 ha chiuso al comando entrambe le sessioni del venerdì: FP1 in 1:19.828 e FP2 in 1:19.670. La Rossa, però, ha un po’ faticato nella simulazione gara nella parte finale. Molti i team sono arrivati in Spagna con delle novità, mentre si sono visti dei miglioramenti per la Mercedes. Nel pomeriggio, infatti, secondo tempo di Russell e il terzo di Hamilton. Verstappen quinto. Red Bull e Mercedes meglio della Ferrari, come detto, nella simulazione gara. Per il tema di Maranello si prevede lavoro di set-up per trovare la quadra tra l’ottima simulazione qualifica e il resto dell’andamento nelle libere.

Orari Gran Premio Spagna di F1 2022

Sabato 21 maggio > ore 13 Prove Libere 3, ore 16 Qualifiche per determinare pole position e griglia di partenza.

per determinare pole position e griglia di partenza. Domenica 22 maggio > ore 15 Partenza Gara.

Dove vedere il GP Spagna Streaming Gratis F1 2022 Alternativa a Rojadirecta TV

Il Gp Spagna 2022 di Formula 1 viene trasmesso in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport F1 HD (canale 207) e con Sky Q, l’incredibile definizione del 4K HDR. Video streaming gratis (per gli abbonati) della corsa su Sky Go (link skygo.sky.it) a pagamento su Now TV (link www.nowtv.it) con i vostri smartphone, tablet e pc. Diretta streaming in differita su TV8.

Alternative per vedere Formula 1 Streaming Online

