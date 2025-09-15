Gerry Scotti, chi è la bellissima compagna Gabriella: “Si conoscono da ragazzi”

Gerry Scotti è felicemente legato alla compagna Gabriella Perino, la donna che ha conquistato il suo cuore dopo il divorzio.

Il conduttore è sicuramente uno dei più amati del mondo dello spettacolo, proprio perché ha saputo sin da subito catturare l’attenzione del grande pubblico italiano. Lo ha fatto grazie al suo talento e alla sua personalità, con cui è riuscito a farsi spazio nel panorama televisivo. Nel corso degli anni, sono d’altronde stati tantissimi i programmi che ha condotto e a cui ha preso parte.

Non solo vita lavorativa: Scotti è un uomo felice anche dal punto di vista sentimentale. Ecco chi è e cosa fa la donna che gli è accanto.

Chi è Gabriella, la compagna di Gerry Scotti

I due si sono incontrati per la prima volta nel 2011, dopo la separazione del conduttore dalla sua ex moglie. Sulla donna non ci sono molte informazioni, dato che è sempre stata molto riservata e ha preferito sin da subito restare distante dalle luci dei riflettori. In rete non ci sono inoltre foto della coppia. Si sa però che Gabriella Perino – questo il suo nome – lavora nell’ambito dell’architettura e che ha conosciuto Gerry grazie ai loro rispettivi figli, che all’epoca frequentavano la stessa scuola.

“Non so quante sarebbero riuscite a stare tanti anni con un uomo nazionalpopolare come me” – ha detto Scotti nel corso di qualche passata intervista – “io so che avevo assolutamente bisogno di una donna come lei. Non ama il clamore, quasi la infastidisce“. Prima di lei, c’è stata appunto nella sua vita la storia d’amore con l’ex moglie Patrizia Grosso, da cui ha avuto il figlio Edoardo. Dopo che la loro vita matrimoniale è volta al termine, il conduttore ha vissuto un periodo difficile, anche per via della morte dei suoi genitori.

“Quando avevo quarant’anni in poco tempo sono morti i miei genitori e c’è stato il mio divorzio” – ha raccontato lui in passato – “Parevano bruciate di colpo tutte le statuine del presepe che rappresentava il mio concetto di famiglia. Poi, assieme ai miei amici, a mio figlio e alla famiglia che ho ricostruito con Gabriella e i suoi figli, sono riuscito a portare avanti i valori in cui credo“. Il motivo che avrebbe portato lui e Patrizia a lasciarsi definitivamente sarebbero stati gli impegni lavorativi e le incomprensioni, che avrebbero portato entrambi a prendere due strade diverse. “Non andavamo più d’accordo” – ha confessato Gerry in un’intervista – “il lavoro mi assorbiva tantissimo”.