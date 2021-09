Film Streaming: Birds of Paradise su Prime Video dal 24 settembre

Adattamento e regia di: Sarah Adina Smith

Basato sul romanzo “Bright Burning Stars” di A.K. Small

Attori: Diana Silvers, Kristine Froseth, Jacqueline Bisset

Durata: 113 minuti

Distribuzione: Amazon Prime Video

Kate Sanders viene dalla Virginia ed è un’aspirante ballerina talentuosa e ambiziosa con modi da maschiaccio, che, avendo un basso reddito, riceve una borsa di studio per frequentare una prestigiosa scuola di danza classica a Parigi, in Francia. All’arrivo presso la durissima scuola di fama internazionale, la sua sicurezza e forza emotiva sono messe alla prova da una bella e misteriosa compagna di corso, Marine Durand, il cui fratello (e partner di danza) si è da poco suicidato. Nonostante all’inizio il rapporto tra Kate e Marine sia conflittuale, evolverà poi in un legame competitivo carico di emozioni e minacciato da bugie, risvegli sessuali e, infine, rivelazioni emozionanti, mentre le due ragazze metteranno in gioco ogni cosa per riuscire a vincere il premio più ambito della scuola: un contratto per entrare a far parte del corpo di ballo dell’Opéra di Parigi.