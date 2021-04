Escursioni in montagna, il piacere di fare trekking con la Moda Crazy

Una collezione di capi, per le prime escursioni in montagna, ispirati al principio fast&light dove la leggerezza e la tecnicità dell’abbigliamento consentono un risparmio di energie, a tutto favore del piacere di fare trekking. Ricca di colore e fantasia, la proposta Crazy colpisce per l’unicità del design: perché anche in montagna ci si distingue per lo stile.

Veloci e leggeri anche nella scelta grazie alla comoda divisione dei capi in tre categorie Mountain Trekking e Active, per riconoscere l’abbigliamento per le diverse situazioni che si affrontano in quota.

PULL RESOLUTION LIGHT MAN

Il secondo strato con cappuccio della collezione trekking ha uno stile inconfondibile tra i più imitati: prodotta con il tessuto HP3D a costruzione alveolare, scelto dal reparto R&D per il giusto mix tra leggerezza, termicità e capacità di trasporto dell’umidità del corpo verso l’esterno. Le ampie tasche hanno la chiusura zip, le cuciture piatte sono in contrasto di colore così come il bordo elastico del cappuccio che lo rende utilizzabile anche come sottocasco.

Prezzo consigliato al pubblico 155,00 Euro.

PANT RESOLUTION LIGHT MAN

Comodo, pratico, versatile, ma soprattutto bello, con queste caratteristiche il pantalone della linea Resolution è ideale per le attività outdoor più leggere. È confezionato con tessuto Endurance Light, bielastico, fresco e leggero. Caratteristico il design conferito dal comodo fascione in vita in contrasto di colore e la tasca applicata sulla gamba. La fascia sulla vita apribile si chiude con i bottoncini Cobrax ad alta tenacità, oltre alla già citata tasca sulla gamba, altre due tasche laterali con chiusura a zip.

Prezzo consigliato al pubblico 140,00 Euro.

T –SHIRT RESOLUTION MAN

La T-shirt Resolution fa parte dell’omonima collezione che riunisce alcuni dei più amati capi Crazy.

Capo ideale per il trekking, la Resolution è caratterizzata da un design accattivante e dalle linee pulite. La maglietta è in tessuto G2, una microfibra leggera, fresca con trattamento antiodore e a rapida asciugatura.

Le cuciture sono piatte e antisfregamento in contrasto di colore, i colori vivaci e la vestibilità e il fit “athletic” ne sottolineano lo stile sportivo.

Prezzo consigliato al pubblico 60,00 Euro.

PULL IONIC LIGHT WOMAN

La Ionic è uno dei capi più iconici di Crazy e un secondo strato ideale per il trekking. Si tratta di un mid-layer caratterizzato da un mix di colori inimitabile tanto da essere considerato un capo di tendenza. È prodotta con il tessuto HP 3D alveolare, morbido, leggero e traspirante. Zip frontale totalmente apribile, cappuccio con bordino elastico, tasche mani con chiusura zip e loghi rifrangenti.

Prezzo consigliato al pubblico 145,00 Euro.

PANT EXIT LIGHT WOMAN

Ideato per il trekking e per l’attività in montagna, ottimo perfino per l’arrampicata in falesia o indoor.

Il fresco tessuto Stretch Series con cui è prodotto il pantalone da trekking Exit Light è bi-elastico, molto liscio e fresco con trattamento DWR, per renderlo idrorepellente e ideale anche nelle giornate di pioggia. Il tessuto non fa pilling, ciò significa che resta liscio al tatto nonostante il lungo utilizzo. Le tasche sono posizionate lateralmente sulle cosce, il fascione in vita è in comoda microfibra, in fondo alla gamba c’è un polsino che ne caratterizza la linea, oltre a renderlo pratico e confortevole.

Prezzo consigliato al pubblico 90,00 Euro.

T – SHIRT MOUNTAIN FLASH WOMAN

Questo capo, che strizza l’occhio al mondo fashion, è stato creato per le giornate attive all’aperto, ma può essere usato anche in città. Il tessuto eco-friendly Tencel unisce le migliori caratteristiche del cotone a quelle dei più performanti tessuti sintetici. Il collo ha un confortevole bordino, le cuciture sono piatte e tutta la gamma colori è completamente stampata.

Prezzo consigliato al pubblico 60,00 Euro.

Per ulteriori informazioni: www.crazy.it