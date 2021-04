Diretta FIORENTINA JUVENTUS Streaming Alternativa TV: dove vederla con Dybala e CR7 Ronaldo

Tutto pronto per vedere Fiorentina Juventus streaming alternativo a Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis. Si gioca per la 33a giornata di Serie A: oggi domenica 25 aprile 2021 al “Franchi” di Firenze, con fischio d’inizio alle ore 15:00 italiane. Una sfida che da sempre regala gol, emozioni e tanto spettacolo. In palio ci sono tre punti importanti per entrambe le squadre, seppur per obiettivi differenti. Dopo il successo contro il Verona nel turno precedente, la squadra di Iachini cerca un altro successo per allontanarsi dalle zone calde di una classifica che adesso recita 33 punti; i bianconeri, quarti in classifica a quota 65 punti, vogliono vincere per difendere e consolidare il posto che al momento vale la qualificazione alla prossima edizione di Champions League.

Dove Vedere Fiorentina Juventus Streaming Gratis e Diretta TV Alternativa a Rojadirecta



Fiorentina Juventus in diretta tv con i canali digitali di Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Pochi minuti dopo la fine della gara, gli highlights e l’evento integrale saranno resi disponibili alla visione on demand.

Fiorentina Juventus sarà disponibile alla visione in diretta streaming gratis online per gli abbonati grazie all'app di SkyGo (link skygo.sky.it).

Ulteriore alternativa per vedere Fiorentina Juventus streaming potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati a trasmettere la partita con questi media Internet.

Fiorentina Juventus Formazioni: non solo FantaCalcio

Resta aperto il ballottaggio tra Morata e Dybala: quotazioni dello spagnolo in rialzo, con l’argentino che potrebbe essere comunque protagonista del match ma partendo dalla panchina. E poi riflettori puntati su Danilo: non è meglio, dovesse stringere i denti (come spera Pirlo), Cuadrado farebbe l’esterno alto di destra; diversamente, il colombiano si abbasserebbe nel ruolo di terzino con l’ingresso nell’undici titolare di Kulusevski.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic. Allenatore Iachini. Squalificati: Bonaventura. Indisponibili: Borja Valero, Kokorin.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Ramsey; Dybala, Ronaldo. Allenatore Pirlo. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Demiral, Chiesa.

Arbitro: Massa di Imperia.