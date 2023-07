Napoli in diretta streaming per amichevole pre-campionato con Anaune Val di Non. L’estate è finalmente arrivata e con essa anche il calcio d’estate! Mentre i tifosi si preparano a tuffarsi nelle acque fresche del mare, le squadre di calcio si stanno allenando duramente per affrontare la nuova stagione. E il Napoli non fa eccezione! La squadra partenopea si appresta a mostrare il suo terzo tricolore conquistato nell’ultimo campionato disputato, a nel disputare un’amichevole pre-campionato con la squadra Anaune Val di Non, e questa volta sarà tutto visibile in diretta streaming!

Calcio d’estate: Napoli in diretta streaming per amichevole pre-campionato con Anaune Val di Non

La partita contro Anaune Val di Non sarà un’opportunità perfetta per il Napoli di mettere alla prova la propria preparazione in vista del prossimo campionato. I tifosi potranno godersi uno spettacolo di calcio estivo direttamente dal proprio salotto, grazie alla diretta streaming. E mentre le temperature estive salgono, anche la passione per il calcio non conosce pause!

Dove vedere Napoli-Anaune Val di Non in diretta streaming: amichevole pre-campionato

La partita amichevole tra Napoli e Anaune Val di Non avrà luogo giovedì 20 luglio presso lo Stadio Comunale di Dimaro. L’inizio della partita è fissato per le ore 18:00. Al momento non è stata annunciata alcuna trasmissione televisiva per l’incontro Napoli-Anaune Val di Non. Nell’anno precedente, la partita fu trasmessa in streaming su Facebook, una scelta effettuata all’ultimo momento. È possibile che accada lo stesso quest’anno.

Probabile formazione Napoli



Napoli (4-3-3): Gollini; Zanoli, D’Avino, Juan Jesus, Olivera; Gaetano, Demme, Iaccarino; Politano, Ambrosino, Zerbin. Allenatore Rudi Garcia.