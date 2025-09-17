Domenica In, scivolone della Rai: annunciati i co-conduttori poi dietrofront

Clamorosa gaffe della Rai che, prima annuncia i co-conduttori di Domenica In e poi fa dietrofront: ecco cos’è successo.

La nuova edizione di Domenica In che prenderà il via su Raiuno domenica 21 settembre continua a regalare colpi di scena. Dopo il caos estivo scatenato dal mancato arrivo di Gabriele Corsi alla co-conduzione dopo l’annuncio ufficiale durante la presentazione dei palinsesti della nuova stagione televisiva Rai, nelle scorse ore, è arrivato un altro colpo di scena.

Come è noto, per festeggiare il 50esimo anniversario di Domenica In, nella stagione 2025/2026, Mara Venier non sarà sola alla conduzione ma avrà dei compagni d’avventura. Inizialmente, tale compito era stato affidato a Gabriele Corsi ma, poi, tutto è cambiato. Zia Mara, infatti, avrà al proprio fianco ben tre co-conduttori i cui nomi sono stati svelati con una gaffe clamorosa.

Domenica In: chi sono i co-conduttori annunciati con uno scivolone

Difficile immaginare una Domenica In senza Mara Venier e, così, anche nella nuova stagione, zia Mara continuerà a fare compagnia ai telespettatori di Raiuno anche se potrà contare sull’aiuto di tre colleghi ovvero dal giornalista Tommaso Cerno, dallo showman Teo Mammucari e dulcis in fundo dallo stylist Enzo Micci.

Dopo tanti rumors, l’annuncio è arrivato direttamente dalla Rai tramite la guida Tv ufficiale disponibile sul servizio streaming: “Conduce Mara Venier con Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio…”.

A notare la gaffe commessa dalla Rai è stato il giornalista Mattia Buonocore, che l’ha prontamente segnalato sul suo profilo personale del social X. “Quindi è ufficiale”, ha scritto il giornalista pubblicando anche uno screenshot della guida tv Rai che annuncia la nuova conduzione di Domenica In.

Ad ufficializzare la presenza di Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio è anche Davide Maggio, sempre aggiornatissimo sulle varie novità televisive.

E’ tutto pronto, dunque, per l’inizio della nuova stagione di Domenica In anche se non si sa ancora come sarà diviso lo spazio tra Mara Venier e i colleghi. Fino alla scorsa stagione, la Venier era solita dare ampio spazio alle varie interviste con alcuni spazi dedicati al dibattito sui programmi televisivi, in primis Ballando con le stelle.

Con la presenza di Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio non è da escludere una parte di approfondimento sui temi d’attualità nonché una parte dedicata allo show con Mammucari e alla moda e allo stile con Enzo Miccio.

Per scoprire, tuttavia, come sarà effettivamente la nuova Domenica In non ci resta che aspettare la prima puntata