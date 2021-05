DIRETTA NAPOLI UDINESE Streaming TV Alternativa a Rojadirecta Online, dove vederla Gratis

DIRETTA Napoli Udinese Streaming Alternativa a Rojadirecta TV. Si gioca a partire dalle ore 20:45 ITA di oggi 11 maggio 2021 per il turno infrasettimanale della 36a giornata di Serie A (mancano tre giornate alla fine del campionato).

Il Napoli è imbattuto nelle ultime nove partite di campionato contro l’Udinese (8V, 1N): tra le squadre attualmente in A ha una striscia più lunga solamente contro il Torino (12). Il Napoli ha vinto tutte le ultime sei partite casalinghe in Serie A contro l’Udinese: tra le squadre attualmente in A ha una striscia di successi interni consecutivi più lunga solamente contro il Verona (11).

Gli azzurri, reduci dal netto 4-1 in casa dello Spezia, sono in piena lotta per la Champions League e vincendo le ultime tre gare di campionato rimaste sarebbero aritmeticamente qualificati. Osimhen e compagni si sono resi protagonisti di una seconda parte di stagione super. Dopo le difficoltà iniziali, dovute anche ai tanti infortuni e alle assenze a causa del Covid, il Napoli ha ingranato la marcia e tralasciando il ko nel recupero contro la Juve (7 aprile) ha inanellato una striscia di 12 risultati utili consecutivi (9V, 3N). L’Udinese di Gotti, invece, è a quota 40 punti e nell’ultimo turno ha pareggiato 1-1 contro il Bologna alla Dacia Arena.

Le probabili ormazioni di Napoli Udinese

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, L.

Insigne; Osimhen. Allenatore: Gattuso. A disposizione: Meret, Contini, Mario Rui, Zedadka, Demme, Elmas, Politano, Petagna, Mertens, Costanzo, D’Agostino, Labriola. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Ghoulam, Koulibaly, Lobotka, Maksimovic.

Udinese (3-5-1-1): Musso; De Maio, Bonifazi, Nuytinck; Stryger, De Paul, Walace, Makengo, Ouwejan; Pereyra; Okaka. Allenatore: Gotti. A disposizione: Scuffet, Gasparini, Becao, Samir, Molina, Zeegelaar, Palumbo, Micin, Forestieri, Llorente. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Arslan, Braaf, Deulofeu, Jajalo, Nestorovski, Pussetto.

Arbitro: Calvarese di Teramo.

Dove Vedere Napoli Udinese Live Streaming diverso da Rojadirecta

La partita sarà visibile in esclusiva in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Inoltre sarà disponibile per tutti i clienti Sky Go (link slygo.sky.it) in live streaming gratis sulla piattaforma online. Possibile alternativa per vedere Napoli Udinese streaming potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati a trasmettere la partita con questi media.