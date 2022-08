DIRETTA Napoli-Monza Streaming Gratis, formazioni e dove vedere Alternativa TV

Verona-Napoli streaming con DAZN (senza Rojadirecta perchè è illegale in Italia). Partita valida per la seconda giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Diego Armando Maradona questa sera Domenica 21 agosto 2022 alle ore 18:30 italiane. L’obiettivo dei partenopei è concedere il “bis” davanti ai propri tifosi dopo la vittoria per 5-2 a Verona nel debutto avvenuto 7 giorni fa. Al “Maradona” arriva un Monza che nonostante i nuovi acquisti (tra i tanti anche l’ex Napoli Petagna) è uscito sconfitto dal match con il Torino per 2-1.

Di seguito subito le probabili formazioni di Verona-Napoli:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Luciano Spalletti.

A disposizione in panchina: Sirigu, Marfella, Juan Jesus, Ostigard, Olivera, Zanoli, Elmas, Ndombele, Politano, Zerbin, Raspadori, Simeone.

Indisponibili: Fabian e Demme. Squalificati: Gaetano. Diffidati: nessuno.

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, A Ranocchia, Pablo Marì; Birindelli, Valoti, Barberis, F Ranocchia, D’Alessandro; Caprari, Petagna. Allenatore Stroppa.

A disposizione in panchina: Cragno, Sorrentino, Carboni, Antov, Caldirola, Marrone, Bondo, Colpani, Sensi, Pessina, Machin, Molina, Gytkjaer, S Vignato, Ciurria.

Indisponibili: Carlos Augusto, Mota Carvalho. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Francesco Fourneau della sezione di Roma 1. Guardalinee: Massara e Sechi. Quarto uomo: Rutella. VAR: Irrati. Assistente VAR: Paganessi.

Il Monza ha perso nel primo turno contro il Torino: sei delle ultime sette esordienti assolute in Serie A (Benevento, Crotone, Frosinone, Carpi, Sassuolo e Treviso) hanno perso in entrambe le prime due partite di massimo campionato (fa eccezione in questo parziale lo Spezia nel 2020/21, che vinse nel secondo match).

Il Monza è la formazione che ha schierato più giocatori italiani nell’11 titolare nella prima giornata di questa Serie A: ben otto, almeno tre più di qualsiasi altra squadra; il Napoli ne ha inseriti nello Starting XI solo due, Meret e Di Lorenzo.

Hirving Lozano ha creato cinque occasioni su azione nel primo turno di questo campionato (tre delle quali per mandare al tiro Kvaratskhelia): un primato nella prima giornata e un primato anche per il messicano in Serie A (ne aveva collezionate cinque anche contro l’Empoli nell’aprile 2022).

Tra Serie B e Coppa Italia, Napoli e Monza si sono affrontate 12 volte. Quattro successi per i campani, due per i lombardi e sei pareggi. L’ultimo incontro in ordine di tempo in queste competizioni risale al 30 gennaio 2000 in Serie B (2-2 proprio a Napoli).

Hirving Lozano ha realizzato contro il Verona il 24 gennaio 2021 al Bentegodi il 3° gol piú veloce nella storia della Serie A (00:08:95), dopo il gol di Rafael Leão nel dicembre 2020 in Sassuolo-Milan e la rete di Paolo Poggi nel dicembre 2001 in Fiorentina-Piacenza. In generale, il messicano ha segnato due reti contro gli scaligeri nel torneo: soltanto contro il Genoa ha fatto meglio (tre) in Serie A.

Le cose non sono andate per il verso giusto per quanto riguarda il Monza, che ha subìto una sconfitta nella sua prima partita in assoluto in Serie A, perdendo 2-1 in casa contro il Torino. Tuttavia, a parte le diverse acquisizioni estive, c’è speranza per i nuovi arrivati che le cose possano rapidamente migliorare.

L’allenatore Giovanni Stroppa dovrebbe essere fiducioso che anche lui avrà il tempo di ritrovare il giusto passo a questo livello, con il proprietario del club Silvio Berlusconi che ha riconosciuto che quella è stata “solo la prima partita” stagionale, e che ci sia ancora molta strada da fare.