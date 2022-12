DIRETTA Napoli-Lille Streaming Gratis Alternativa a Roja TV, dove vederla

Napoli-Lille streaming con DAZN (alternative e opzioni a Rojadirecta TV). Napoli-Lille, match amichevole in programma allo stadio Maradona di Napoli oggi mercoledì 21 dicembre 2022 alle ore 20:00. Dopo questa partita il Napoli affronterà la supersfida in programma il 4 gennaio a San Siro contro l’Inter nel ritorno della Serie A.

Le probabili formazioni di Napoli-Lille streaming

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Spalletti.

Lille (4-2-3-1) Chevalier, Diakite, Fonte, Djalo, Ismaily; André, Gomez; Zhegrova, Angel Gomes, Cabella; Virginius. Allenatore Paulo Fonseca.

Dove vedere Napoli-Lille Streaming e TV alternativa a Rojadirecta



Napoli-Lille streaming e in tv sarà visibile in diretta su DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. La partita rimarrà nell’archivio di DAZN per rivederla on demand dopo il fischio finale. Sui canali digitali di Sky Sport (numero 251 del satellite) sarà acquistabile in modalità pay per view al costo di 9,99 euro.

Sul sito di TuttoSport e sul Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale. Il pre-partita di Napoli-Lille live inizia 60 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Non perdere anche il post con interviste, analisi e highlights.