DIRETTA Napoli-Lecce Streaming Gratis Alternativa a Rojadirecta TV, come vedere la partita di Oggi

Napoli-Lecce streaming con DAZN (senza Rojadirecta perchè è illegale in Italia). Dopo le belle e convincenti vittorie contro Hellas Verona (5-2) e Monza (4-0), la squadra di Luciano Spalletti è incappata nel pareggio a reti inviolate del Franchi. Vincendo contro i salentini, i campani tornerebbe in vetta agganciando la Roma in vista del big match di sabato sera contro la Lazio all’Olimpico.

Napoli-Lecce, assieme a Juventus-Spezia, match valido per la 4a giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Maradona oggi mercoledì 31 agosto alle ore 20:45 italiane. Di fronte la squadra di Allegri e quella di Gotti. Di seguito subito le probabili formazioni di Napoli-Lecce:

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Ndombele; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia; Osimhen. Allenatore: Spalletti. A disposizione in panchina: Sirigu, Marfella, Kim, Ostigard, Zanoli, Olivera, Elmas, Lobotka, Gaetano, Zielinski, Zerbin, Lozano, Simeone.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Tuia, Baschirotto, Pezzella; Bistrovic, Hjulmand, Askildsen; Banda, Ceesay, Di Francesco. Allenatore: Baroni. A disposizione in panchina: Bleve, Pongracic, Gonzalez, Colombo, Gallo, Strefezza, Helgason, Listkowski, Frabotta, Blin, Samooja, Umtiti, Rodriguez.

Arbitro: Marcenaro di Genova. Guardalinee: Lo Cicero e Palermo. IV Uomo: Doveri. VAR: Abisso. Assistente AVAR: Galetto.

Dove vedere Napoli-Lecce in Diretta TV alternativa a Rojadirecta

Napoli-Lecce in tv sarà visibile in diretta su DAZN con telecronaca di Edoardo Testoni, commento tecnico affidato a Massimo Ambrosini. La partita rimarrà nell’archivio di DAZN per rivederla on demand dopo il fischio finale.

La formazione di Marco Baroni, invece, dopo le sconfitte contro Inter (2-1) e Sassuolo (1-0), ha conquistato i primi punti in classifica fermando sull’1-1 l’Empoli al Via del Mare lo scorso turno.

Dove Vedere Napoli-Lecce Streaming Gratis senza Rojadirecta



Napoli-Lecce streaming con il servizio a pagamento online DAZN: ci si collega al sito ufficiale della piattaforma da pc fisso o aprire l’app da dispositivo mobile come smarthpone e tablet. Fondamentale è avere un abbonamento attivo. Il pre-partita di Napoli-Lecce live inizia 60 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Non perdere anche il post con interviste, analisi e highlights.

Fabian Ruiz non si è lasciato benissimo col Napoli inteso come società, infatti nella lettera d’addio fa riferimento ai tifosi, ai compagni, non alla società, non ai dirigenti, non a De Laurentiis. Il patron azzurro era rimasto scottato dal mancato rinnovo, lo spagnolo era finito ai margini della squadra, aveva saltato le prime partite di campionato, ora è ripartito dal Psg.

Napoli-Lecce Streaming link diverso da Rojadirecta Live

Napoli-Lecce streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Arrivano novità sulla lite che domenica sera ha visto protagonisti Luciano Spalletti e alcuni tifosi della Fiorentina presenti in tribuna a ridosso della panchina del Napoli: del parapiglia che si è scatenato a margine della gara conclusa 0-0 si è continuato a parlare in questi giorni e adesso, dopo tante ipotesi, c’è la possibilità che si passi subito a delle sanzioni.

Ricordiamo che la partita Napoli-Lecce streaming gratis live, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web. In ogni caso per la vostra connessione a Internet vi consigliamo la sempre ottima soluzione (anche in termini di sicurezza) della VPN.

Secondo quanto riportato dal TGR Toscana, per i due tifosi protagonisti del battibecco con l’allenatore dei campani (uno dei quali ha cercato di schiaffeggiare Spalletti, mentre l’altro ha tirato al tecnico toscano una bottiglia vuota in testa) si prospetta un Daspo piuttosto lungo. Nelle prossime ore potrebbe già essere comunicata la pena per un episodio increscioso che ha alimentato tante polemiche in questi giorni.

Ulteriore alternativa per vedere Napoli-Lecce streaming potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati a trasmettere la partita con questi media Internet.