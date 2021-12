DIRETTA Napoli-Atalanta Streaming Live Alternativa TV, dove vederla Online Gratis

DIRETTA Napoli-Atalanta Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 20:45 di oggi 4 dicembre 2021 per la 16a giornata del campionato di Serie A, edizione 2021-2022, dopo Roma-Inter delle 18. Allo stadio Diego Armando Maradona, si sfidano il Napoli di Luciano Spalletti e l’Atalanta di Gasperini. Il distacco tra le due squadre è di cinque punti, in mezzo ci sono Milan e Inter: grande lotta nelle prime posizioni della classifica.

Le formazioni di Napoli-Atalanta

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Demme, Zielinski; Lozano, Mertens, Elmas. A disposizione in panchina: Meret, Marfalla, Malcuit, Ghoulam, Politano, Ounas, Petagna. Allenatore Domenichini (Spalletti squalificato).

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Pasalic; Ilicic, Zapata. A disposizione in panchina: Sportiello, Rossi, Djimsiti, Scalvini, Pezzella, Koopmeiners, Pessina, Hateboer, Malinovskyi, Miranchuk, Piccoli, Muriel. Allenatore Gasperini.

Arbitro: Mariani di Aprilia. Guardalinee: Longo e Vono. Quarto Uomo: Fourneau. Var: Banti. Avar: Passeri.

Dove vedere Napoli-Atalanta in Diretta TV alternativa a Rojadirecta

Napoli-Atalanta da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili.

La sfida dello Stadio Maradona, Napoli-Atalanta, sarà inoltre trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 del satellite) e Sky Sport 4K (213 satellite).

Napoli-Atalanta Live Streaming diverso da Rojadirecta

Napoli-Atalanta streaming sarà disponibile per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com), piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook.

Streaming gratis per gli abbonati su Sky Go, il servizio che Sky offre ai propri abbonati scaricando l’app su pc, smartphone o tablet. A pagamento per tutti con NOW. Non ci sono altre alternative per vedere Napoli-Atalanta streaming.