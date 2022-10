DIRETTA Inter-Sampdoria Streaming Live Serie A Alternativa a Rojadirecta TV, dove vederla Online Gratis

DIRETTA Inter-Sampdoria Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 20:45 italiane di oggi sabato 29 ottobre 2022 per la 12a giornata del campionato di Serie A, edizione 2022-2023. Di seguito le formazioni di Inter-Sampdoria e poi andiamo a scoprire dove vedere Inter-Sampdoria streaming gratis alternativa a Rojadirecta.

Le formazioni di Inter-Sampdoria, non solo FantaCalcio



Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Dzeko. Allenatore Simone Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Brozovic, Dalbert.

Sampdoria (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Rincon, Villar; Sabiri, Gabbiadini, Djuricic; Caputo. Allenatore Dejan Stankovic. Squalificati: nessuno. Indisponibili: De Luca, Murillo, Murru, Winks.

Arbitro: Luca Massimi della sezione di Termoli. VAR: Luigi Nasca.

Dove vedere Inter-Sampdoria in Diretta TV alternativa a Rojadirecta

Inter-Sampdoria da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Potete vedere la partita anche sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Inter-Sampdoria Streaming Live diverso da Rojadirecta

Inter-Sampdoria streaming online disponibile per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com) in live streaming gratis sulla piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook.

Inter-Sampdoria Streaming live Gratis con Sky GO e Now TV

Inter-Sampdoria streaming live gratis per gli abbonati con Sky Go. Online anche con NOW TV, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a quei clienti che acquistano il pacchetto Sport.

Alternative a Rojadirecta in italiano per Inter-Sampdoria Streaming Online

Non ci sono altre alternative per vedere Inter-Sampdoria streaming online. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV. Inoltre, sarà possibile seguire la diretta testuale di Inter-Sampdoria su Gazzetta.it che noi preferiamo al posto di molte altre testate giornalistiche sportive.