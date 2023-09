DIRETTA Inter-Milan Streaming TV, dove vedere il Derby di Milano

Inter-Milan streaming con DAZN, alternative e opzioni TV. Alle ore 18 di oggi Sabato 16 Settembre 2023 va in scena allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro (Milano) il Derby della Madonnina. Big match tra le prime due in classifica in questo secondo anticipo della 4a giornata di Serie A edizione 2023-2024. Scopriamo insieme dove faranno vedere Inter-Milan streaming e tv.

Inter-Milan, le formazioni



INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: Audero, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck, Pavard, Cuadrado, Carlos Augusto, Asllani, Agoume, Frattesi, Klaessen, Sensi, Sanchez, Arnautovic. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno.

MILAN (4-3-3): Maignan, Calabria, Kjaer, Thiaw, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Sportiello, Mirante, Pellegrino, Florenzi, Bartesaghi, Adli, Musah, Pobega, Romero, Chukwueze, Okafor, Jovic. Indisponibili: Bennacer, Kalulu. Squalificati: Tomori.

Arbitro: Simone Sozza (Milano). Assistenti: Ciro Carbone e Alessandro Giallatini. Quarto Uomo: Marco Guida. VAR: DI Paolo. Assistente VAR: Piccinini.

Dove vedere Inter-Milan in TV

Inter-Milan in tv sarà visibile in diretta su DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. La partita rimarrà nell’archivio di DAZN per rivederla on demand dopo il fischio finale. Coloro che sono abbonati sia a DAZN che a Sky, potranno inoltre seguire la sfida attraverso l’app DAZN disponibile sui decoder Sky Q. Sul sito di Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Come guardare Inter-Milan Streaming Gratis



Inter-Milan streaming con il servizio a pagamento online DAZN: ci si collega al sito ufficiale della piattaforma da pc fisso o aprire l’app da dispositivo mobile come smarthpone e tablet. Fondamentale è avere un abbonamento attivo. Il pre-partita di Inter-Milan live inizia 60 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Non perdere anche il post con interviste, analisi e highlights.

Inter-Milan Streaming link alternativa Live

