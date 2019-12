DIRETTA INTER-BARCELLONA Streaming: Gratis per gli abbonati Sky. In chiaro su Canale 5?

Come vedere Inter-Barcellona Streaming Gratis Diretta TV senza Rojadirecta. Fischio d’inizio alle ore 21:00 di oggi martedì 10 dicembre 2019 (subito dopo Napoli-Genk delle 18:55) per il 6° e ultimo turno della fase a gironi di Champions League edizione 2019-2020. Lautaro Martinez ha segnato 5 gol in questa edizione della competizione, segnando in tutte e quattro le ultime gare disputate. Nessuno è riuscito a segnare per cinque gare consecutive nella storia dell’Inter. Solo Eto’o (4 partite di fila) c’è andato vicino nel 2010. Di seguito la presentazione e dove vedere la partita Inter-Barcellona streaming gratis e diretta tv.

Di seguito le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Vecino, Brozovic, Borja Valero, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku. Allenatore Antonio Conte.

Barcellona (4-3-3): Neto; Wagué, Umtiti, Todibo, Junior Firpo; A Vidal, Rakitić, Aleñá; Carles Pérez, Griezmann, Ansu Fati. Allenatore Ernesto Valverde.

Arbitro: Björn Kuipers (Paesi Bassi).

Potete vedere Inter-Barcellona in diretta tv sui canali Sky Sport Uno (numero 482 del digitale terrestre e numero 201 del satellite) e Sky Sport (numero 252 del satellite) anche in alta definizione. A disposizione streaming calcio gratis per gli abbonati con l’app SkyGo. L’app permette di vedere in diretta le partite di calcio con i nostri dispositivi come iPhone, iPad, Android, Tablet, Samsung Apps, etc.

La partita viene trasmessa in chiaro su Canale 5 e quindi anche in streaming gratis su MediasetPlay. Si gioca dopo Napoli-Genk delle 18:55.

Tra i tanti siti internet che offrono Inter-Barcellona streaming gratis live, non si potrà usare Rojadirecta che è oscurato in Italia. In ogni caso ricordatevi di usare una conessione in VPN quando siete connessi a Internet in quanto offre la massima sicurezza. Ulteriore alternativa la diretta su Video YouTube e Facebook Live. Radiocronaca live di Inter-Barcellona in diretta su Radio Rai 1.