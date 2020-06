DIRETTA Atalanta-Sassuolo Streaming Gratis, dove vedere Video Live Online

Atalanta Sassuolo streaming e diretta video a partire dalle ore 18:30 di oggi domenica 21 giugno 2020 con i servizi digitali: su Sky o DAZN? Match valido come recupero della 25a giornata di Serie A. Due i dubbi di Gasperini per la ripresa: in difesa ballottaggio Palomino-Djimsiti, in avanti Pasalic (seppure in diffida) se la gioca con Zapata. In casa Sassuolo campionato finito per Romagna: c’è Marlon accanto a Ferrari. Confermatissimi Berardi, Boga e Caputo in attacco. Scopri dove vedere Atalanta Sassuolo streaming gratis.

Le formazioni che probabilmente vedremo in campo oggi:

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata.

Allenatore Gasperini. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Czyborra.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ferrari, Marlon, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. Allenatore De Zerbi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Romagna.

Vedere Atalanta Sassuolo Streaming Gratis Link differente da Rojadirecta.



Atalanta Sassuolo in diretta tv con Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252). Grazie a Sky Go potrai vedere la diretta streaming video della partita via internet (gratis per gli abbonati). Ulteriore alternativa per vedere Atalanta Sassuolo streaming quella estrema di Video YouTube e Facebook Live.