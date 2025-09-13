Con il sapone di Marsiglia pulisci casa senza spendere una fortuna: i trucchi per un ambiente super profumato

Se vuoi avere una casa pulitissima, scevra dalla sporcizia e potenziali batteri, il segreto del sapone di Marsiglia devi conoscerlo assolutamente.

Entrare in una casa e sentire l’odore di pulito è un qualcosa che stimola i sensi e che rende accogliente, l’intero ambiente. Il profumo è un biglietto da visita, è la prima impressione che resta una volta entrati in un certo luogo.

Sta a noi fare in modo che sia in ordine e che gli odori siano gradevoli, in modo da implementare il buonumore, la voglia di essere attivi, sorridenti, ricchi interiormente. Una casa pulita, secondo il Feng Shui, peraltro, attrae prosperità in ogni area della propria esistenza, motivo in più per renderla anche fonte di abbondanza, a livello energetico.

Tornando a noi, per pulire casa ci serviamo di diversi strumenti utili, come detergenti, rimedi naturali come aceto o bicarbonato di sodio, e molto altro ancora. Tuttavia, un ingrediente di cui non si parla spesso ma che è molto efficace, è il sapone di Marsiglia. Ma cosa pulire grazie a esso? Scopriamo insieme tutti i suoi usi.

Sapone di Marsiglia, così pulisci casa e risparmi alla grande

Se vuoi pulire il bagno usando il sapone di Marsiglia, ecco come procedere. Il primo step consiste nel taglio del panetto a scaglie, per poi metterle su una spugna umida e pulire sanitari, rubinetti, doccia.

Dopodiché, una volte finito, basta sciacquare come si deve e asciugare. Vedrete splendere questi elementi. E ancora, il sapone di Marsiglia si può usare per lavare i piatti. Mettere acqua calda nella vaschetta del lavello e poi aggiungere due cucchiai di scaglie. Le stoviglie saranno a dir poco brillanti.

Per usare il suddetto ingrediente sui pavimenti in marmo o pietra naturale, prendere un secchio e diluirvi un cucchiaio di scaglie, in acqua tiepida. Se volete far splendere ancora di più i pavimenti, mettere anche un cucchiaio di bicarbonato. Le scaglie devono essere sminuzzate, in modo da evitare che restino residui.

Ma non è tutto, perché anche in lavatrice, il sapone di Marsiglia si rivela molto utile. Prendete un litro di acqua calda, mettete due cucchiai di scaglie, dopodiché basta versare un bicchiere di questa soluzione nella vaschetta, ogni volta che si esegue un ciclo di lavaggio.

Sono tutti metodi molto efficaci che possono contribuire a rendere certi luoghi della casa, incredibilmente puliti e profumati, per la gioia di tutti gli inquilini.