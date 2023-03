Codacons si oppone all’innalzamento limite di velocità autostrade

Il Codacons si oppone alla proposta del governo di innalzare il limite di velocità in autostrada a 150 km/h, giudicandola pericolosa per la sicurezza stradale. Secondo l’associazione dei consumatori, l’eccesso di velocità è già responsabile del 12,2% degli incidenti, morti e feriti sulle autostrade italiane, e l’innalzamento del limite rischierebbe di aumentare il numero di incidenti e di vittime. Il presidente del Codacons sottolinea che il Governo dovrebbe invece puntare sulla prevenzione e sull’incremento dei controlli in strada per ridurre le trasgressioni, come l’uso del cellulare alla guida, che rappresenta un pericolo per la sicurezza stradale.