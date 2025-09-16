Chi è la nuova opinionista del Grande Fratello: spunta il nome bomba

Spunta il nome della nuova opinionista del Grande fratello e la scelta scatena i commenti del web che attendono con ansia l’inizio del reality.

Simona Ventura non lascia nulla al caso e per il suo debutto da conduttrice del Grande Fratello ha deciso di sorprendere il pubblico non solo con un cast in grado di emozionare con le storie di vita, ma anche con un’opinionista davvero sorprendente e che non è assolutamente legata al mondo dei reality.

La nuova edizione del Grande Fratello comincerà ufficialmente lunedì 29 settembre e, nel corso della prima puntata, saranno presentati tutti i concorrenti che varcheranno la famosa porta rossa e che vivranno sotto i riflettori per cento giorni dando vita a dinamiche che il pubblico potrà seguire 24 ore su 24.

Simona Ventura, tuttavia, ha deciso di rinnovare anche lo studio con la presenza al suo fianco di numerose figure che potranno commentare ciò che accadrà nella casa.

Grande Fratello: chi è il nome in pole per il ruolo di opinionista

Nello studio del Grande Fratello, accanto a Simona Ventura, in qualità di opinionista dovrebbe esserci la giornalista Alessandra Viero, conduttrice insieme a Gianluigi Nuzzi di Quarto Grado nonché di Pomeriggio Cinque News che ha fatto compagnia ai telespettatori di canale 5 durante l’estate.

Secondo un’indiscrezione di Amedeo Venza, sarà proprio la giornalista ad affiancare Simona Ventura ricoprendo il ruolo di opinionista che, nell’ultima edizione del Grande fratello condotto da Alfonso Signorini, è stato affidato a Cesara Buonamici, anche lei giornalista Mediaset e a Beatrice Luzzi.

Tuttavia, sulla presenza dell’opinionista in studio ci sono ancora diversi dubbi. Secondo Davide Maggio, nello studio del Grande Fratello, a commentare le dinamiche dei nuovi inquilini, saranno tre ex concorrenti delle passate edizioni:

“Da lunedì 29 settembre il GF accoglierà in studio anche ex concorrenti del reality show di Canale 5. E no, non faranno il bis! Saranno chiamati a commentare le gesta dei loro eredi. Per l’edizione del ritorno alle origini, Grande Fratello ha pensato di creare un panel con coloro che la casa l’hanno già abitata negli anni passati”, fa sapere Davide Maggio.

A fare chiarezza sui nomi è Amedeo Venza secondo il quale la scelta sarebbe ricaduta su Cristina Plevani, storica vincitrice della prima edizione del Grande Fratello, Floriana Secondi e Serena Garitta. Sarebbero state esclude, invece, Marina La Rosa, Guendalina Tavassi e Raffaella Fico.

A due settimane dall’inizio del Gf, dunque, continuano ad emergere indiscrezioni in attesa dell’annuncio ufficiale.