Champions League, la situazione negli otto gironi  

Mancano due partite per chiudere la fase a gironi di Champions League. Ci sono già le prime qualificate agli ottavi di finale e tra queste squadre c’è un’italiana, la Juventus. Resta però da definire ancora gran parte del lotto delle partecipanti alla fase ad eliminazione diretta, andiamo quindi a ricapitolare la situazione negli otto gironi anche per agevolare il compito degli appassionati di scommesse che si chiedono anche come funziona il casino live.

Gruppo A

Sì, sono arrivati i primi due gol di Leo Messi ma il PSG ha vanificato la bella vittoria casalinga col Manchester City coi pareggi contro Club Brugge e Lipsia. City (9) e PSG (8) si giocheranno il primo posto nel girone nello scontro diretto del 24 novembre: il Club Brugge (4) è terzo, impensabile che possa scavalcare una delle due superpotenze del calcio europeo. I belgi, al contrario, proveranno a chiudere il discorso terzo posto già nella prossima giornata: basterà un pari, contro il Lipsia in casa, per assicurarsi almeno l’Europa League.

Gruppo B

Il Liverpool (12) è qualificato e certo del primo posto. Porto (5) e Atletico Madrid (4) si scontreranno al Do Dragao nell’ultima giornata, il Milan (1) è teoricamente ancora in corsa ma per vedere i rossoneri agli ottavi ci vorrebbe un miracolo (vittorie contro Atletico e Liverpool, nessuna vittoria del Porto e possibilmente un segno X nello scontro diretto tra lusitani e spagnoli).

Gruppo C

Anche in questo caso c’è già una squadra qualificata agli ottavi: l’Ajax sta sciorinando vittorie e prestazioni, 12 punti con 14 gol fatti e 2 subiti rappresentano un ruolino di marcia incredibile. Sporting Lisbona e Borussia Dortmund sono appaiate a quota 6 e si giocheranno quindi il secondo posto, anche stavolta nello scontro diretto del 24 novembre: all’andata vinsero i tedeschi, 1-0, al Dortmund potrebbe quindi andar bene anche il pareggio, considerato che all’ultima giornata ci sarà l’impegno casalingo col Besiktas, presumibilmente già eliminato.

Gruppo D

Due vittorie di fila contro Shakhtar (1) e Sheriff (6) hanno riportato Real Madrid e Inter ai primi due posti del girone. Le due favorite possono chiudere il discorso qualificazione già nella prossima giornata: Sheriff-Real Madrid e Inter-Shakhtar, in caso di doppio successo, Real e Inter si giocheranno poi il primo posto nello scontro diretto del Bernabeu all’ultima giornata. In caso contrario, si assisterà ad un finale al fotofinish con la sorpresa Sheriff in agguato.

Gruppo E

Il Bayern Monaco viaggia a ritmi insostenibili, i bavaresi sono a punteggio pieno e già qualificati. In classifica segue il Barcellona (6), rilanciatosi con le due vittorie sulla Dinamo Kiev. Il Barça, però, sarà praticamente costretto a battere il Benfica (4) nel prossimo turno: in caso di pareggio, infatti, i catalani rischierebbero seriamente di subire il sorpasso dei lusitani all’ultima giornata che presenta in calendario Bayern-Barcellona e Benfica-Dinamo Kiev.

Gruppo F

Manchester United (7) e Villarreal (7) guidano il gruppo e si troveranno di fronte il prossimo 23 novembre. Dello scontro al vertice potrebbe approfittarne l’Atalanta (5), impegnata sul sintetico dello Young Boys (3): gli uomini di Gasperini hanno il destino nelle proprie mani, considerato che poi il girone verrà chiuso in casa dalla sfida col Villarreal. La sensazione è che può accadere davvero di tutto, considerato anche il periodaccio che vive lo United.

Gruppo G

Estremo equilibrio anche in questo girone, guidato dal Salisburgo (7). Gli austriaci, però, sono ora attesi dalla trasferta in casa dei campioni di Francia del Lille (5). Il Siviglia (3), ha invece l’ultima possibilità per rilanciarsi in ottica qualificazione: potrà sognare l’accesso agli ottavi soltanto battendo il Wolfsburg (5) al Sanchez Pizjuan, prima di chiudere in casa proprio del Salisburgo.

Gruppo H

Juve (12) qualificata, Chelsea (9) quasi. Impensabile un doppio k.o. dei campioni d’Europa che sarebbe fatale solo in caso di doppia vittoria dello Zenit (3). Insomma, in questo girone resta da decidere solo il primo posto: tutto sarà più chiaro il 23 novembre, con la Juve che a Stamford Bridge necessiterà almeno di un pari per vincere il gruppo.