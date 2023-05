Canzoneterapia con Adriano Formoso: la musica che cura

L’artista e psicologo Adriano Formoso unisce la sua conoscenza della psicologia con la sua passione per la musica, creando la “canzoneterapia“. La sua ricerca si basa sulla Neuropsicofonia®, che esplora la relazione tra suono, frequenza, armonia e cervello, e dimostra che le vibrazioni delle onde sonore possono curare disturbi e patologie psichiche.

Formoso Therapy Show

Il suo nuovo singolo “Di Vento – Adolescenza e Bowlby 432 Hz” invita a riflettere sui modelli di attaccamento e come questi influenzino lo sviluppo dei bambini. Il 30 giugno, al Teatro San Babila di Milano, Formoso presenta il suo “Formoso Therapy Show“, un evento in cui tratta temi fondamentali della psicoterapia offrendo agli spettatori gli strumenti per potenziare il proprio benessere psicologico e fisico attraverso spiegazioni, immagini e canzoni.