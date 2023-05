Convegno al Senato: situazione sovraindebitamento in Italia

In Italia ci sono oltre 7 milioni di persone in situazioni di sovraindebitamento e 1 famiglia su 4 rischia la povertà assoluta. L’organizzazione Legge3.it ha organizzato un convegno al Senato il 7 giugno per discutere questi problemi e presentare il rapporto nazionale sul sovraindebitamento. Il rapporto mostra che l’8,8% delle famiglie italiane vive in condizioni di povertà energetica e l’11,1% vive in condizioni di povertà relativa. Verrà anche presentato il documentario “Falliti“, che racconta la storia di imprenditori che non sono riusciti a pagare i loro debiti. Il convegno spera di diffondere una maggiore educazione finanziaria tra i cittadini.