Blanco, come sta davvero il cantante, l’ansia dei fan: “Problemi di salute”

Dopo l’annuncio di Blanco che ha dovuto rinunciare a partecipare ad alcuni eventi per problemi di salute, aumenta la preoccupazione dei fan per il cantante.

“Mi dispiace dirvi che non potrò essere presente agli eventi di RTL: Power Hits e Future Hits”. Con queste parole, Riccardo Fabbriconi, vero nome di Blanco, ha annunciato la sua non partecipazione a due, grandi eventi musicali. La sua partecipazione era attesissima ma per motivi di salute l’artista ha dovuto dare forfait.

Le parole di Blanco, considerato uno dei migliori artisti della sua generazione, ha immediatamente scatenato la preoccupazione dei fan che si chiede quando potrà rivedere il proprio beniamino sul palco e, soprattutto, come sta davvero.

Come sta Blanco: le parole del cantante

“Purtroppo per problemi di salute, ma nulla di grave, non riuscirò a essere lì con voi. Spero ci sia presto occasione per recuperare e rivederci. Vi abbraccio forte. Riccardo”. Blanco ha concluso così il suo messaggio rassicurando tutti i fan che hanno tirato un sospiro di sollievo scoprendo che non si tratta di un problema serio.

Il ritorno sul palco di Blanco, tuttavia, non ha ancora una data. L’artista, infatti, non parteciperà neanche ai Tim Music Awards 2025 che si terranno il 12 e il 13 settembre all’Arena di Verona. L’artista, infatti, non figura nel cast dei cantanti che parteciperanno alle due serate che saranno condotte da Carlo Conti e Vanessa Incontrada.

Tuttavia, proprio Carlo Conti potrebbe riportare Blanco sul palco. Secondo un’indiscrezione di Alberto Dandolo pubblicata sul settimanale Oggi, infatti, il conduttore toscano che sta già lavorando alla prossima edizione del Festival di Sanremo, vorrebbe proprio Blanco tra i cantanti in gara.

L’artista che ha già vinto il Festival in coppia con Mamhood con il brano Brividi potrebbe tornare a calcare nuovamente il palco del Teatro Ariston di cui è stato un protagonista anche nella scorsa edizione del Festival avendo firmato, come autore, diverse canzoni in gara.

“Conti sta facendo fuoco e fiamme per farlo risalire sul palco dell’Ariston il prossimo febbraio…”, ha scritto Dandolo. “Carlo Conti era ad un passo dall’averlo nella scorsa edizione, ma i tempi non erano maturi: partecipò solo come autore di alcuni brani in gara, tra cui il fortunatissimo La cura per me cantato da Giorgia…”, ha concluso il giornalista.

Riccardo Fabbriconi, dunque, deciderà di tornare nuovamente in gara a Sanremo, stavolta solo? Lo scopriremo solo tra qualche mese quando saranno annunciati i nomi dei partecipanti.