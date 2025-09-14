Beautiful anticipazioni: il piano (segreto) di Zende manda all’aria tutto

Settimana ricca di colpi di scena per la soap Beautiful tra passioni travolgenti, rivalità familiari e nuove alleanze

Nel corso della settimana dal 14 al 20 settembre 2025, la celebre soap opera Beautiful continuerà a catturare l’attenzione dei telespettatori con nuove emozionanti vicende che ruotano attorno alla famiglia Forrester, tra passioni, tradimenti e segreti.

Le puntate andranno in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 13:45 e nei weekend intorno alle 14:00. In questo arco temporale, i riflettori saranno puntati su momenti intensi e rivelazioni che scuoteranno i protagonisti, in particolare sul rapporto tra RJ e Luna e le insidiose manovre di Zende.

L’amore tra RJ e Luna e le tensioni nella famiglia Forrester

Nel corso delle puntate, RJ organizzerà un’intima serata romantica nella nuova casa appena affittata da Bill, decidendo di condividere con Luna un passo importante per la loro relazione: la loro prima notte insieme. Luna, al suo primo vero atto d’amore, si sentirà finalmente pronta ad aprirsi completamente a RJ, un momento di grande intimità che sarà però turbato da Zende, geloso cugino di RJ, che con un pretesto si presenterà all’improvviso con l’intento di interrompere il loro incontro. Questo gesto farà emergere un clima di tensione e rivalità sotterranea, alimentando i sospetti sulla reale natura delle motivazioni di Zende.

Parallelamente, la storyline di Hope e Thomas prosegue con l’evoluzione del loro rapporto, che appare più solido e maturo rispetto al passato. Nonostante le resistenze di Brooke, intenzionata a sabotare la loro relazione, e le preoccupazioni di Steffy e Finn, Hope mostrerà una crescente fiducia nel cambiamento di Thomas, mantenendo l’anello ricevuto come simbolo di un amore eterno e di una promessa non ancora formalizzata. Ridge, invece, si mostra ottimista e spera che questa volta l’amore tra i due giovani possa davvero trionfare sugli ostacoli familiari.

Dopo un periodo di malattia, Eric Forrester è tornato a casa, sano e grato per il sostegno ricevuto soprattutto da Donna. Nelle puntate in onda questa settimana, Eric prenderà una decisione romantica e sorprendente che lascerà senza parole i suoi familiari e aprirà la strada a eventi inattesi e inquietanti. In attesa degli esiti degli ultimi esami medici, il patriarca della famiglia Forrester si prepara a festeggiare la sua ripresa con una grande festa a Villa Forrester, alla quale inviterà tutti, in particolare Katie e RJ che gli sono stati vicini in modo discreto ma costante.

Il clima all’interno della villa sarà carico di emozioni contrastanti: da un lato la gioia per il miglioramento delle condizioni di salute di Eric, dall’altro l’attesa ansiosa per le conseguenze di questa nuova fase della sua vita, che potrebbe apportare cambiamenti profondi e inattesi nelle dinamiche familiari.

Mentre Steffy e Finn manifestano dubbi sul futuro del rapporto tra Hope e Thomas, ritenendo quest’ultimo un uomo potenzialmente pericoloso e inadatto alla giovane Logan, Ridge insiste sulla necessità di lasciare i ragazzi liberi di scegliere il proprio destino, senza interferenze e pregiudizi. La tensione tra queste visioni contrapposte riflette la complessità delle relazioni all’interno della famiglia Forrester.

Nel frattempo, il personaggio di Zende emerge come un antagonista silenzioso, la cui gelosia nei confronti di RJ rischia di compromettere non solo la serenità dei giovani amanti ma anche l’equilibrio della famiglia. Le sue azioni, apparentemente dettate da motivazioni artistiche e professionali, nascondono un’intenzione ben più subdola e manipolatrice.