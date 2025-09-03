Ballando con le Stelle, duro colpo per la star più attesa: “Lei è di nuovo single”

Brutte notizie per una delle star più attese della prossima edizione del reality RAI, Ballando con le Stelle.

Un colpo a sorpresa scuote Ballando con le Stelle, la star più attesa si trova a dover affrontare una brusca svolta nella vita privata. La prossima stagione del programma di Milly Carlucci prometteva sorprese e sconvolgimenti, ma nessuno si aspettava che iniziassero anche prima della messa in onda.

Andrea Delogu, amata conduttrice e volto familiare del piccolo schermo, dovrà confrontarsi con una nuova realtà sentimentale proprio mentre si prepara a ballare sul palco. Una notizia che ha sconvolto anche i fan della conduttrice, che mai si aspettavano un risvolto così amaro nella vita privata della donna.

Andrea Delogu, l’amore che finisce

Oltre a tornare alla guida della seconda edizione de La Porta Magica su Rai Due, Andrea Delogu sarà anche concorrente di Ballando con le Stelle. Mentre la carriera procede a gonfie vele, la vita privata della presentatrice vive un momento delicato, legato alla fine di un amore che sembrava eterno.

Il giornalista Giuseppe Candela, sulle pagine del magazine Chi, ha rivelato che Andrea Delogu ha messo fine alla storia con Luigi Bruno, modello e attore. Dopo quattro anni insieme, l’amore tra i due sembra essere giunto al capolinea, notizia che ha sorpreso tanto i fan quanto i giornalisti.

Secondo Candela, la rottura sarebbe stata il frutto di una lunga crisi, amplificata dalla differenza di età, Bruno è diciassette anni più giovane della conduttrice. La coppia, spesso sotto i riflettori, avrebbe quindi attraversato tensioni che hanno reso inevitabile la separazione, una situazione delicata su cui ancora non c’è chiarezza.

Delogu non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma sul social X, però, ha condiviso un post che lascia trasparire la difficoltà del momento. “Quanto è complicato mentalmente questo periodo per te da 1 a 10 Andrea? Sì…”, un messaggio breve, ma carico di emozione, che conferma la sofferenza.

Nonostante la fine della storia d’amore, però, Andrea Delogu sembra concentrata sul lavoro e sulle sfide professionali che l’attendono nel prossimo futuro. Tra conduzione, ballo e dirette televisive, la carriera continua a offrire stimoli e opportunità, anche in un momento personale di cambiamento e forse scoperta.

Intanto, per quanto riguarda Ballando con le Stelle, è stato svelato che la Delogu farà coppia col Nikita Perotti, maestro protagonista indiscusso della scorsa edizione. L’esibizione ufficiale partirà il 27 settembre, sotto l’occhio vigile dell’agguerrita giuria, segnando l’inizio di una nuova avventura, forse non solo televisiva, per la presentatrice.