Aumento Acqua Alta Venezia: Studio conferma efficacia MoSE

Uno studio recente pubblicato su “Nature Climate Atmospheric Science” ha dimostrato che il cambiamento climatico sta causando un aumento del numero e della gravità dei fenomeni di Acqua Alta a Venezia. Lo studio ha anche confermato l’efficacia del sistema di protezione MoSE nel contenere gli effetti dell’Acqua Alta e dell’aumento del livello del mare.

Gli eventi straordinari di Acqua Alta che hanno colpito Venezia nel 1966, 2008, 2018 e 2019 hanno causato danni significativi al patrimonio culturale ed economico della città.

Il MoSE si è dimostrato un’infrastruttura efficace e vantaggiosa nel contrastare gli effetti dell’ Acqua Alta e del riscaldamento globale.

È essenziale comprendere in modo accurato la relazione tra eventi climatici e calamità per proteggere il patrimonio di aree abitate. Le politiche di difesa del territorio devono fondarsi su dati scientifici precisi per evitare allarmi ingiustificati. Uno studio sull’aumento del livello del mare a Venezia contribuirà a sviluppare strategie di mitigazione e adattamento. La ricerca migliora la comprensione degli eventi climatici estremi nelle città costiere, fornendo una base solida per ulteriori azioni di monitoraggio e ricerca.

Rappresentazione schematica dei rischi per la laguna di Venezia

L’immagine rappresenta i pericoli che minacciano la laguna di Venezia. Attraverso un grafico, vengono illustrati i danni previsti in relazione all’altitudine del mare e all’area allagata. Le linee nere tratteggiate e puntinate indicano i punti critici di allagamento, come Piazza San Marco, la Basilica di San Marco e la necessità di passerelle per attraversare la piazza. La linea rossa tratteggiata rappresenta l’altitudine raggiunta nella “Grande Alluvione di Venezia” del 1966, che è stata oggetto di studio. L’immagine mostra anche le due stazioni mareografiche utilizzate per misurare l’altitudine del mare e la posizione delle barriere MoSE alle bocche d’ingresso.

Link allo studio: https://doi.org/10.1038/s41612-023-00513-0