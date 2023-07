Assicurazioni Auto: Aumenti completamente ingiustificati secondo il Codacons

Aumento delle tariffe per le assicurazioni auto nel 2023: ingiustificato e una sfida per le famiglie italiane

Secondo il Codacons, l’aumento significativo delle tariffe per le assicurazioni auto nel primo trimestre del 2023 è completamente ingiustificato, soprattutto se confrontato con la diminuzione degli incidenti stradali in Italia. Il presidente Carlo Rienzi commenta i dati forniti dall’Ivass e afferma che nonostante il costo delle polizze sia aumentato in media del 4% rispetto all’anno scorso, il numero di incidenti sulle strade italiane è diminuito notevolmente.

Diminuzione degli incidenti stradali in Italia nel 2022, ma aumenti delle tariffe assicurative

Rispetto al 2019, prima dell’era Covid e dei limiti alla circolazione imposti nel 2020 e nel 2021, il numero di sinistri è diminuito del 3,7% nel 2022, mentre il numero di feriti è crollato addirittura del 7,4%. Questo ha comportato una riduzione dei costi delle compagnie di assicurazioni legati ai risarcimenti, mentre durante il periodo 2020/2021 hanno registrato un aumento dei ricavi grazie alle auto rimaste ferme a causa della pandemia.

Codacons: Riduzione dei costi delle compagnie di assicurazioni, ma aumenti delle tariffe per le polizze auto

Pertanto, il Codacons ritiene che l’aumento delle tariffe per le assicurazioni auto sia completamente ingiustificato e si aggiunga agli aumenti significativi dei prezzi dei beni e dei servizi che stanno mettendo a dura prova le famiglie italiane in queste settimane.