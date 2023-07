Temperature notturne: rischi per la salute e come affrontarle

Spesso la calura è associata a grandi raggi di luce diffusi ovunque, che indica una giornata di sole. Ma le temperature possono anche salire notevolmente durante la sera. Quando ciò accade, si parla di “temperature notturne” che rappresentano le ondate di calore più pericolose dell’estate.

Qual’è il motivo? Dopo il tramonto del sole, potrebbe non esserci abbastanza raffreddamento all’esterno per le persone che hanno già subito un eccessivo calore. Dormire a temperature superiori a 26 °C potrebbe comportare un aumento incontrollato della temperatura corporea. Questo rappresenta un vero pericolo per le persone più vulnerabili come neonati, bambini piccoli, anziani o adulti con condizioni di salute preesistenti come malattie cardiache o obesità.

I rischi delle alte temperature durante la notte

Il caldo notturno è simile a quello che sentiamo nelle ondate di calore mattutine. Può causare disidratazione, che provoca un aumento della viscosità del sangue e sforza il cuore a pompare più intensamente. Può anche provocare secchezza alla gola e svegliarsi con una sensazione di soffocamento. Nei casi più gravi, può portare ad un aumento della pressione sanguigna e al rischio di svenimenti.

Tuttavia, la maggior parte delle morti legate a questa situazione non è causata da attacchi di cuore, ma dall’impatto sulle malattie preesistenti durante la notte, come aritmie o problemi respiratori. “Le temperature notturne sono particolarmente pericolose per la salute umana perché il corpo non riesce a riprendersi dal costante calore, il che porta ad un aumento delle morti”, afferma John Nairn, esperto dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM).

Nell’emisfero nord, attualmente si verificano sei volte più ondate di calore rispetto al 1980, con luoghi che superano i 45 °C durante il giorno e i 40 °C di notte. Questi luoghi sono definiti “domi di calore”, aree ad alta pressione in cui l’aria si abbassa, si comprime e si riscalda.

Ad esempio, la città americana di Phoenix ha stabilito un nuovo record impressionante quest’anno: la temperatura notturna è stata di 36 °C da martedì a mercoledì. Questo è il minimo notturno più pericoloso mai registrato, ma è solo l’inizio di ciò che ci aspetta nel 2024 a causa del fenomeno di El Niño e degli effetti del riscaldamento globale sugli oceani.

Dovremmo preoccuparci del caldo notturno?

Finora quest’anno abbiamo sperimentato una grande quantità di caldo estremo, con giugno che è stato il mese più caldo mai registrato nel pianeta. L’aumento delle temperature globali causato dalla combustione di combustibili fossili e da altri fenomeni climatici insostenibili è la principale causa delle ondate di calore. Pertanto, nel 2023 siamo all’erta per temperature elevate sia di giorno che di notte.

Il problema di queste temperature estreme è che molte persone non sono abituate ad affrontarle, quindi le autorità temono l’impatto che possono avere sulla salute umana. Tuttavia, ci sono alcune raccomandazioni per ridurre i rischi, come:

cenare leggero almeno due ore prima di andare a dormire, mantenere la stanza ben ventilata durante il giorno per avere una temperatura tra i 20 °C e i 22 °C durante la notte, rimanere ben idratati con acqua prima di andare a dormire, evitare bevande contenenti caffeina o stimolanti che possono accelerare la pressione sanguigna, fare una doccia tiepida prima di coricarsi, indossare pigiami o biancheria da letto in cotone progettati per l’estate.

Le temperature elevate durante il giorno non solo rendono pericolose le ondate di calore, ma aumentano anche lo stress sul corpo. Perciò, non siamo mai pronti per un’ondata di caldo notturna. Tuttavia, seguendo queste linee guida, sarà più facile affrontare gli estenuanti caldi estivi che ci aspettano nei prossimi mesi. [Fonte www.scientificamerican.com]