Arriva il Super Bonus Affitti, quasi un anno te lo paga lo Stato: come fare richiesta

Economia
Arriva il Super Bonus Affitti, quasi un anno te lo paga lo Stato

Il nuovo Super Bonus Affitti sta per arrivare nelle tasche degli italiani, ci pensa lo stato a pagare il canone mensile.

Il Super Bonus Affitto promette di coprire quasi un anno di spese, regalando respiro a chi vuole trasferirsi perché decide di ricominciare altrove. Si tratta di un sostegno economico introdotto dalla Legge di Bilancio 2025, pensato per coprire le spese di affitto e locazione dei contribuenti.

Investire nel trasferimento diventa così meno rischioso, grazie al bonus, si può adesso contare su un aiuto immediato e sicuro per molti lavoratori italiani. Un sussidio che allevia l’impatto economico e permette di concentrarsi sull’inserimento professionale, lasciando alle spalle l’ansia dei costi iniziali, spesso insormontabili.

Il nuovo Bonus Affitti

Si tratta di un sostegno economico introdotto dalla Legge di Bilancio 2025, è pensato per chi deve trasferirsi in un’altra città per motivi occupazionali. L’agevolazione può arrivare fino a 5.000 euro all’anno e copre sia il canone di locazione sia le spese ordinarie di manutenzione della nuova abitazione.

Arriva il Super Bonus Affitti, quasi un anno te lo paga lo Stato
Cambiare casa sarà più semplice col Bonus Affitti – notiziefresche.info

Il beneficio però non è per tutti, è destinato a lavoratori con reddito annuo non superiore a 35.000 euro nell’anno precedente alla nuova assunzione. I lavoratori dovranno esser stati assunti a tempo determinato, in un periodo che va tra l’1 gennaio e il 31 dicembre 2025.

Infine, sarà necessario che trasferiscano la residenza in un comune diverso da quello di origine, ad almeno 100 km di distanza totali. L’obiettivo è quello di sostenere chi affronta un vero cambiamento abitativo e di vita, legato al lavoro e alla stabilità economica.

Il contributo massimo di 5.000 euro è riconosciuto per i primi due anni dall’assunzione e l’erogazione avviene tramite lo stesso datore di lavoro. In alternativa, il supporto può essere richiesto attraverso CAF o patronati, che assistono nella compilazione corretta della domanda e nella raccolta dei documenti necessari.

Per accedere al bonus servono alcuni documenti, dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, contratto di lavoro, contratto di locazione registrato e certificazione di residenza. Il Bonus Affitti, inoltre, non prevede limiti ISEE, è completamente esente da tassazione e copre sia l’affitto sia le spese ordinarie di manutenzione della casa.

La misura si rivela così particolarmente utile per chi deve affrontare trasferimenti urgenti o lontani, riducendo l’impatto economico iniziale e consentendo una maggiore serenità abitativa. Grazie al coinvolgimento diretto di datori di lavoro, poi, i tempi di erogazione saranno rapidi e semplificati, evitando lungaggini burocratiche e rallentamenti per il rilascio.

Il Super Bonus Affitto del 2025 rappresenta una vera boccata d’ossigeno per i lavoratori che decidono trasferirsi per migliorare la propria condizione lavorativa. Un sostegno concreto che riduce le spese e rende più sereno il passaggio verso una nuova vita lavorativa in una città diversa.

