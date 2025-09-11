Arriva il Super Bonus Affitti, quasi un anno te lo paga lo Stato: come fare richiesta

Il nuovo Super Bonus Affitti sta per arrivare nelle tasche degli italiani, ci pensa lo stato a pagare il canone mensile.

Il Super Bonus Affitto promette di coprire quasi un anno di spese, regalando respiro a chi vuole trasferirsi perché decide di ricominciare altrove. Si tratta di un sostegno economico introdotto dalla Legge di Bilancio 2025, pensato per coprire le spese di affitto e locazione dei contribuenti.

Investire nel trasferimento diventa così meno rischioso, grazie al bonus, si può adesso contare su un aiuto immediato e sicuro per molti lavoratori italiani. Un sussidio che allevia l’impatto economico e permette di concentrarsi sull’inserimento professionale, lasciando alle spalle l’ansia dei costi iniziali, spesso insormontabili.

Il nuovo Bonus Affitti

Si tratta di un sostegno economico introdotto dalla Legge di Bilancio 2025, è pensato per chi deve trasferirsi in un’altra città per motivi occupazionali. L’agevolazione può arrivare fino a 5.000 euro all’anno e copre sia il canone di locazione sia le spese ordinarie di manutenzione della nuova abitazione.

Il beneficio però non è per tutti, è destinato a lavoratori con reddito annuo non superiore a 35.000 euro nell’anno precedente alla nuova assunzione. I lavoratori dovranno esser stati assunti a tempo determinato, in un periodo che va tra l’1 gennaio e il 31 dicembre 2025.

Infine, sarà necessario che trasferiscano la residenza in un comune diverso da quello di origine, ad almeno 100 km di distanza totali. L’obiettivo è quello di sostenere chi affronta un vero cambiamento abitativo e di vita, legato al lavoro e alla stabilità economica.

Il contributo massimo di 5.000 euro è riconosciuto per i primi due anni dall’assunzione e l’erogazione avviene tramite lo stesso datore di lavoro. In alternativa, il supporto può essere richiesto attraverso CAF o patronati, che assistono nella compilazione corretta della domanda e nella raccolta dei documenti necessari.

Per accedere al bonus servono alcuni documenti, dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, contratto di lavoro, contratto di locazione registrato e certificazione di residenza. Il Bonus Affitti, inoltre, non prevede limiti ISEE, è completamente esente da tassazione e copre sia l’affitto sia le spese ordinarie di manutenzione della casa.

La misura si rivela così particolarmente utile per chi deve affrontare trasferimenti urgenti o lontani, riducendo l’impatto economico iniziale e consentendo una maggiore serenità abitativa. Grazie al coinvolgimento diretto di datori di lavoro, poi, i tempi di erogazione saranno rapidi e semplificati, evitando lungaggini burocratiche e rallentamenti per il rilascio.

Il Super Bonus Affitto del 2025 rappresenta una vera boccata d’ossigeno per i lavoratori che decidono trasferirsi per migliorare la propria condizione lavorativa. Un sostegno concreto che riduce le spese e rende più sereno il passaggio verso una nuova vita lavorativa in una città diversa.