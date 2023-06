Apparecchiature diagnostiche obsolete nel Sud Italia: dati Opi Confindustria

Secondo i dati presentati dall’Osservatorio parco installato (Opi) di Confindustria dispositivi medici in collaborazione con SIRM (Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica) e AIIC (Associazione Italiana Ingegneri Clinici), le apparecchiature diagnostiche negli ospedali del Sud e delle isole italiane sono vecchie e obsolette.

Dei 279 mammografi convenzionali presenti, il 90% ha più di 10 anni e l’età media dei mammografi è di 16,7 anni contro i 17,6 anni negli ospedali del Nord. Il 96% delle Tac e il 91% dei sistemi radiografici fissi convenzionali sono anch’essi obsoleti. In totale, ci sono quasi 37mila apparecchiature di diagnosi per immagini obsolete in Italia, il che rappresenta un problema per la qualità delle cure offerte.

Gli esperti sperano che la nuova mappatura del parco apparecchiature diagnostiche sarà di supporto per le istituzioni impegnate nell’ammodernamento del parco tecnologico ospedaliero.