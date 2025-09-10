Anticipazioni Che Dio ci aiuti 9: addii, new entry e conferme della nuova stagione

Dopo il successo del finale di Che Dio ci aiuti 8, Rai Fiction e Lux Vide confermano la nona stagione: ecco cosa sappiamo su tempi di produzione e ritorni nel cast.

Lo scorso 15 maggio 2025 Rai 1 ha chiuso l’ottava stagione di Che Dio ci aiuti con un ascolto medio di 3.604.000 spettatori, numeri che confermano la forza di una delle serie più longeve di Viale Mazzini. Nonostante i cambiamenti di ambientazione, lo sviluppo della sceneggiatura e il passaggio di testimone da Suor Angela (Elena Sofia Ricci) a Suor Azzurra (Francesca Chillemi), la fiction ha mantenuto intatto il legame con il pubblico. Prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, la serie è ormai un punto fermo del palinsesto. E ora l’attenzione è già rivolta a Che Dio ci aiuti 9, confermata per la prossima produzione.

Quando andrà in onda Che Dio ci aiuti 9

La produzione non ha ancora comunicato una data ufficiale, ma l’analisi delle tempistiche precedenti consente di ipotizzare un calendario realistico. Ogni stagione della fiction ha richiesto circa due anni di lavorazione, tra scrittura dei copioni, definizione del cast e riprese. Seguendo questa linea, le registrazioni della nona stagione potrebbero iniziare nel 2026, con la trasmissione su Rai 1 prevista nel corso del 2027.Gli episodi previsti restano venti, come da tradizione, e la fase di pre-produzione includerà sia la conferma del nucleo narrativo storico sia la ricerca di nuove figure da inserire nella trama. La lavorazione si preannuncia articolata, anche per l’agenda molto fitta dei protagonisti coinvolti.

La Rai punta a mantenere il collocamento in prima serata, vista la fedeltà dello zoccolo duro di pubblico, con ascolti sempre stabili nonostante il fisiologico cambio generazionale di attori e personaggi.

Il cast della nona stagione tra conferme e nuove presenze

La sceneggiatrice Elena Bucaccio, in un’intervista a Fanpage, ha confermato che non ci sarà una rivoluzione totale nel cast: “Alcuni li saluteremo altri no, non si cambia un cast quando è così bello. Ci saranno delle new entry, ma anche un nucleo originario che rimarrà solido”.

Confermatissima Francesca Chillemi, ormai volto centrale della fiction, che continuerà a interpretare Suor Azzurra, diventata punto di raccordo delle vicende delle ragazze del convento. Rientrerà anche Giovanni Scifoni nei panni di Lorenzo Riva, figura che ha aggiunto profondità alla narrazione dell’ottava stagione.

Molto probabile la conferma degli attori giovani che hanno conquistato il pubblico nell’ultima stagione: Bianca Panconi (Melody), Ambrosia Caldarelli (Cristina), Tommaso Donadoni (Pietro) e Ludovica Ciaschetti (Olly). Resta aperta la possibilità di camei e ritorni di volti storici, a partire da Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi.

“Elena Sofia con Francesca è generosissima – ha spiegato Bucaccio –. Non c’è rivalità, sono come sorelle. Ha realizzato puntate stupende e tornerà nel finale. La porta resta sempre aperta per lei”. Una conferma che lascia intendere nuove apparizioni di Suor Angela, personaggio simbolo della serie fin dall’esordio nel 2011.